Агентство окружающей среды предупредило о высоком уровне пожароопасности в природной среде по всей территории Эстонии.
Агентство окружающей среды: по всей Эстонии высокая пожароопасность
Спасатели просят крайне осторожно обращаться с открытым огнем в сухой природной среде, поскольку даже от мельчайшей искры может вспыхнуть обширный пожар, уничтожающий живую природу и имущество.
На минувших выходных спасатели несколько раз выезжали тушить травяные палы; пожары начинались из-за неосторожного обращения с костром.
Каждый, кто разводит костер, должен позаботиться о том, чтобы огонь не смог распространиться на природу или здания. Для этого нужно разводить костер вдали от зданий, учитывать направление и силу ветра, очистить зону вокруг кострища от сухих растений и по возможности ограничить его камнями или земляным валом.
Нужно следить за горящим костром и держать под рукой первичные противопожарные средства - например, ручные огнетушители, ведра с водой или напорный шланг.