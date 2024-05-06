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Агентство окружающей среды: по всей Эстонии высокая пожароопасность

BNS
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По всей территории Эстонии в природной среде высок уровень пожароопасности. Иллюстративное фото.
По всей территории Эстонии в природной среде высок уровень пожароопасности. Иллюстративное фото. Фото: Mihkel Maripuu

Агентство окружающей среды предупредило о высоком уровне пожароопасности в природной среде по всей территории Эстонии.

Спасатели просят крайне осторожно обращаться с открытым огнем в сухой природной среде, поскольку даже от мельчайшей искры может вспыхнуть обширный пожар, уничтожающий живую природу и имущество.

На минувших выходных спасатели несколько раз выезжали тушить травяные палы; пожары начинались из-за неосторожного обращения с костром.

Каждый, кто разводит костер, должен позаботиться о том, чтобы огонь не смог распространиться на природу или здания. Для этого нужно разводить костер вдали от зданий, учитывать направление и силу ветра, очистить зону вокруг кострища от сухих растений и по возможности ограничить его камнями или земляным валом.

Нужно следить за горящим костром и держать под рукой первичные противопожарные средства - например, ручные огнетушители, ведра с водой или напорный шланг.

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