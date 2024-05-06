Агентство окружающей среды: по всей Эстонии высокая пожароопасность

Каждый, кто разводит костер, должен позаботиться о том, чтобы огонь не смог распространиться на природу или здания. Для этого нужно разводить костер вдали от зданий, учитывать направление и силу ветра, очистить зону вокруг кострища от сухих растений и по возможности ограничить его камнями или земляным валом.