Citadele: жители Эстонии больше всего тратят в Финляндии и Дубае, а латыши и литовцы – в Германии

«Мы собрали данные о транзакциях, совершенных в первом квартале с помощью платежных карт наших клиентов из Эстонии, Латвии и Литвы, и узнали много интересного. Например, то, что многие наши клиенты любят зимой отдыхать в Объединенных Арабских Эмиратах, то есть, вероятно, в основном в Дубае, - пояснила руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен. - Более двух процентов общего объема транзакций по банковским картам Citadele составили платежи, осуществленные в ОАЭ. Причем, по сравнению с первым кварталом прошлого года эта сумма выросла в три раза».

В целом владельцы выпущенных в Эстонии платежных карт Citadele совершили больше всего зарубежных покупок в Финляндии, которая всегда остается на первом месте. Следующими по размеру выплат являются Испания и Италия.

«Это также логичный результат для первого квартала года, поскольку в этот период люди предпочитают сбегать от холодной погоды, - отметила Хакиайнен. - Например, расходы жителей Эстонии в Латвии и Литве в первом квартале были совсем небольшими. Однако предыдущие данные показывают, что с приходом лета они начнут значительно расти, поскольку тогда жители Эстонии будут активнее посещать соседние страны».

Данные латвийских и литовских платежных карт Citadele также показывают, что зимой наши южные соседи любят отдыхать в Испании и Италии, но первое место по объему платежей за границей как в Латвии, так и в Литве по-прежнему занимает Германия. Соседняя Польша также является для литовцев важным направлением.

Хакиайнен пояснила, что Германия является важным направлением для Латвии и Литвы в плане отдыха и шоппинга: «Германия - важная страна зимнего отдыха для латышей и литовцев, где они могут покататься на лыжах и сноубордах. Кроме того, жители Латвии и Литвы ездят за покупками в Германию, поскольку цены на некоторые товары там ниже, а выбор больше. Ряд немецких интернет-магазинов также предлагает услугу доставки в страны Балтии».