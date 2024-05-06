Больше не капитан. Судьба Константина Васильева решена

Васильев, который является капитаном «Флоры» с 2019 года, вышел на замену во вчерашнем матче, но был освистан болельщиками действующего чемпиона Эстонии. Васильев вышел на поле вместо Рауно Аллика, который в начале матча надел капитанскую повязку.

Но капитанская повязка досталась не Васильеву, а вовсе Кристо Хуссару, который является запасным капитаном «Флоры» - в те моменты, когда Аллика нет на поле. После встречи ситуацию эстонским журналистам прокомментировал и главный тренер «Флоры».

«Что мне комментировать? Могу сказать, что решение о статусе капитана принято. Новым капитаном «Флоры» стал Рауно Аллик. Мы решили не идти на конфликт с болельщиками и людьми. В остальном Костя наш игрок», - цитирует Soccernet.ee слова главного тренера «Флоры».

Васильев оказался в эпицентре скандала из-за интервью, которое он дал Õhtuleht в апреле. Тогда он прокомментировал военное вторжение России в Украину и не смог выбрать сторону.