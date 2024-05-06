На выходных, 11 и 12 мая, в парке Келламяэ в Маарду пройдет традиционная весенняя ярмарка, где все жители и гости города смогут найти развлечения на любой вкус.
Уже в эти выходные ⟩ Маарду приглашает на традиционную весеннюю ярмарку
По словам мэра Маарду Владимира Архипова, этой весной на ярмарке свои услуги и товары предложат более 350 торговцев из Эстонии, Латвии и Литвы. «Для посетителей ярмарки мы подготовили интересную культурную программу, которая включает в себя различные аттракционы, игры и веселые конкурсы как для детей, так и для взрослых. Также посетители смогут попробовать традиционные блюда разных народов, в том числе эстонскую, армянскую, узбекскую и даже тайскую кухню», - добавил Архипов.
Торговля в оба дня начнется в 10:00. Гостям мероприятия будут предложены разнообразные товары и услуги от местных и зарубежных производителей - изделия ручной работы - изделия из дерева, шерстяные и льняные предметы одежды, керамика, а также товары для дома, орехи, сухофрукты и восточные сладости. Также будут представлены сезонные садоводческие товары: рассада, цветы, растения и другие продукты с эстонских ферм. Любители эстонских фермерских продуктов смогут полакомиться запеченным мясом и рыбой, выпечкой, сезонными овощами, а также запастись медом, чаем и специями.
В кафе и продуктовых киосках можно попробовать сахарную вату, мороженое, вкуснейшие пироги от бара-буфета Nikolay и блюда местной кухни, а внимание детей привлекут пони, карусели и батутный городок.
В оба дня весенней ярмарки на сцене выступят различные исполнители и творческие коллективы. В качестве особого события в воскресенье, 12 мая, состоится Рокфест. Для гостей ярмарки выступят несколько известных рокгрупп - Eiforia, UN Real, M3TARD, BLEEDING WOUNDS и Most Band, которые обещают слушателям незабываемые музыкальные впечатления. До встречи на весенней ярмарке!
Культурная программа
11 мая, суббота
12.00 - Хор «Радуга», «Белла», «Время петь», 7Dance, Dream Power, Zumba kids.
13.00 - Студия «Де Лайт».
13.30 - Эстонский ансамбль народного танца «Кандали».
13.50- Приветствие мэра Маарду.
14.00 - Группы «Ятрань», «Эридан», «Бахтале», JJ Street, «Элурым».
15.00 – Музыканты Маардуской школы искусств
16.00- Ансамбль «Ягори»
17.00- Ансамбль Little Mess.
12 мая, воскресенье - Maardu RockFest
12.00 - Эйфория
12.50- UN-Real
13.40- M3TARD
14.30- BLEEDING WOUNDS
15.20- MostBand