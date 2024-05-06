В четверг откроется прием в летние трудовые отряды школьников

В предстоящий четверг, 9 мая, открывается прием заявок таллиннских школьников для участия в летних трудовых отрядах SA Õpilasmalev в 2024 году. Этим летом трудолюбивых школьников в возрасте от 13 до 19 лет ждет 61 отряд.

В этом году заявки будут подаваться в два этапа. В 16.00 откроется регистрационная анкета для отрядов вне столицы и тех внутригородских отрядов, куда приглашаются молодые люди в возрасте от 15 лет и старше. Подать заявку в остальные внутригородские группы и в 1-ю группу Мяэкяэраку молодые люди в возрасте от 13 до 15 лет могут в 17:00. Список отрядов и подробная информация доступна на сайте SA Õpilasmalev www.malev.ee. Для подачи заявки на участие нужно заполнить анкету на сайте.

Руководитель SA Õpilasmalev Кюлли Таттер отметила, что подготовка к летнему сезону в Таллинне и по всей Эстонии началась еще в начале этого года. «Наши отряды как обычно разделены на проходящие в Таллинне внутригородские и проходящие вне столицы по всей Эстонии. В этом году работу отрядам предлагают несколько столичных районных управ и другие городские учреждения: зоопарк, ботанический сад, парк Кадриорг, детские сады и спортивные центры, а также более 40 частных предприятий», - сказала Таттер.

При поддержке Министерства обороны в этом году вновь пройдет программа по государственной обороне Riigikaitse ÕM. В рамках адаптированной к формату трудового отряда программы участники смогут получить знания об обороне Эстонии, выживании на природе и командной работе.

Организация SA Õpilasmalev напоминает желающим попасть в отряды, что при регистрации важна скорость подачи заявлений, а в некоторые отряды могут быть открыты дополнительные туры регистрации. Поэтому стоит заранее ознакомиться с группами и учесть особенности регистрации, а также подыскать подходящую группу и запасные варианты.

Данные всех заполнивших анкету сохраняются в базе данных SA Õpilasmalev. В случае, если школьник сразу не попадает в выбранную группу, с ним свяжутся, если место освободится.

Деятельность SA Õpilasmalev поддерживают Таллиннский департамент образования и государственный Департамент образования и молодежи. Программу по государственной обороне поддерживает Министерство обороны.