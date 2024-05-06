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Центр русской культуры пиарит рвущихся в Европарламент депутатов? Вице-мэр провел беседу с директором

rus.postimees.ee
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Михаил Кылварт и Яна Тоом.
Михаил Кылварт и Яна Тоом. Фото: Sander Ilvest

В понедельник, 29 апреля в Центре русской культуры прошел авторский музыкально-поэтический вечер пианиста и руководителя Русского Филармонического общества Эстонии Владимира Игнатова. Мероприятие посетили баллотирующиеся в Европарламент центристы Михаил Кылварт и Яна Тоом: фотографии позирующих с музыкантом политиков и текст с благодарностями уже через день появились на странице Центра русской культуры в Facebook.

«Поздравить Владимира Федоровича пришли Михаил Кылварт и Яна Тоом, а также коллеги и друзья. Благодарим за душевный вечер! Спасибо зрителям и всем-всем, кто принял участие в этом празднике. С днем рождения, Владимир Федорович!» - написано на странице Центра русской культуры. 

Так как Центр русской культуры является городским учреждением, Rus.Postimees задался вопросом, не является ли это скрытой предвыборной рекламой, ведь в июне и Кылварт, и Тоом будут участвовать в качестве кандидатов на выборах в Европарламент. 

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