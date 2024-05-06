Центр русской культуры пиарит рвущихся в Европарламент депутатов? Вице-мэр провел беседу с директором

В понедельник, 29 апреля в Центре русской культуры прошел авторский музыкально-поэтический вечер пианиста и руководителя Русского Филармонического общества Эстонии Владимира Игнатова. Мероприятие посетили баллотирующиеся в Европарламент центристы Михаил Кылварт и Яна Тоом: фотографии позирующих с музыкантом политиков и текст с благодарностями уже через день появились на странице Центра русской культуры в Facebook.