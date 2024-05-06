Новый Закон о рабочем времени и времени отдыха лишит график работы гибкости

В прошлом году Европейский суд постановил, что с этого года правила учета рабочего времени и времени отдыха будут изменены в Эстонии таким образом, что ежедневное время отдыха больше не будет являться частью еженедельного отдыха, а должно ему предшествовать. Такие изменения не позволяют составлять гибкие графики, говорится в письме Союза торговцев и Союза отелей и ресторанов в Министерство экономики и коммуникаций.

«Раньше требования к рабочему времени и отдыху считались выполненными, если работник, работающий по графику, раз в неделю получал 36 часов еженедельного отдыха и этому не предшествовало ежедневное время отдыха, то есть 11 часов. Теперь же работник должен иметь возможность отдохнуть хотя бы раз в неделю 36+11 часов, то есть в общей сложности 47 часов, то есть фактически два дня подряд», - пояснила советник отдела трудовых отношений и рабочей среды Министерства экономики и коммуникаций Мария-Хелена Рахуметс.

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30 ноября 2023 года Postimees писал, что с нового года трудоустроенных жителей Эстонии ждут большие перемены - они смогут дольше отдыхать. Если же работодатель это требование не выполнит, за дополнительные часы отдыха сотруднику придется платить. В Инспекция труда говорят, что все решения уже приняты, а вот в Торгово-промышленной палате требуют, чтобы изменение не прошло. Для министерства это нововведение и вовсе стало неожиданностью.

В Инспекция труда сообщили, что с 1 января облегчится жизнь тех, кто работает по графику. Благодаря решению Европейского суда они получат больше времени для отдыха - а если не получат, работодателю придется выплачивать дополнительные деньги.