Пн, 6.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

На этой неделе жители Таллинна могут бесплатно сдать крупногабаритные отходы

rus.postimees.ee
Copy
Станция по приему отходов.
Станция по приему отходов. Фото: Tallinna strateegiakeskus

На этой неделе, с 6 по 12 мая жители Таллинна снова могут бесплатно сдать крупногабаритные отходы на Таллиннские станции по приему отходов.

По словам вице-мэра Маргот Роозе, в рамках проходящей раз в квартал кампании у жителей города есть прекрасная возможность бесплатно избавиться от крупногабаритных отходов.

«Вклад каждого горожанина важен для достижения зеленых целей Таллинна. Однако, помимо повышения осведомленности, люди должны иметь возможность легко и удобно сделать выбор в пользу экологичности. В марте, в рамках первой кампании этого года, жители принесли в пункты сбора мусора почти 1355 кубометров крупногабаритных отходов, которые обрабатываются и перерабатываются должным образом», - сказала Роозе.

Хотя вывоз крупногабаритного мусора охватывается системой организованного вывоза отходов и эту услугу можно заказать у обслуживающего район предприятия, зарегистрированные жители Таллинна смогут бесплатно сдать крупногабаритные отходы на все городские станции по приёму отходов.

В рамках кампании житель города может бесплатно сдать не более трёх кубометров крупногабаритного мусора, то есть, отходы должны поместиться в прицеп легкового автомобиля. При себе необходимо иметь ID-карту или водительские права. Кампания не распространяется на юридических лиц, в том числе на квартирные товарищества.

Станции по приему отходов находятся в Пяэскюла (ул. Раба, 40), Рахумяэ (Рахумяэ теэ, 5а), Пярнамяэ (Ристиайа теэ, 8) и Пальяссааре (пер. Пальяссааре, 5). Время работы станций и информацию о приёме прочих отходов можно найти на сайте таллиннского центра обработки отходов.

К числу крупногабаритных отходов относятся: пришедшие в негодность мебель и детали мебели (например, диван, стол, полка); напольные покрытия; матрацы; шторы и карнизы; большие цветочные горшки; вешалки для одежды; зеркала; спортивный инвентарь; велосипеды; сломанные лыжи и санки; детские коляски.

К числу крупногабаритных отходов не относятся: строительный мусор (например, унитаз, раковина, ванна, окна, двери, обои, малярные валики); опасные отходы (например, пустые банки из-под краски, шифер); проблемные отходы (например, детали автохлама, покрышки); металлолом; электроприборы и электроника (например, стиральная машина, телевизор, холодильник, плита); прочие отходы, покрываемые ответственностью производителя.

Дополнительная информация о кампании ЗДЕСЬ.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх