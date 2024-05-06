Телефонные мошенники выманили у пожилых жителей Эстонии крупные суммы денег

Звонок от мошенников поступил в этот же день 77-летнему мужчине. Звонила женщина, представившаяся сотрудницей банка; она убедила мужчину снять деньги со своего банковского счета и передать их ей. Причиненный ущерб составил 6900 евро. 3 мая по данному факту также было возбуждено уголовное дело.