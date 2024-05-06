На прошлой неделе телефонные мошенники выманили у двух жителей Эстонии с помощью разных обманных схем более 11 000 евро.
Телефонные мошенники выманили у пожилых жителей Эстонии крупные суммы денег
Перевод: Павел Соболев
По данным полиции, 2 мая в правоохранительные органы обратилась 65-летняя женщина, которой позвонил мужчина, представившийся сотрудником полиции. Звонивший попросил женщину переслать деньги через посылочный автомат Omniva. Ущерб, причиненный аферой, составил 4700 евро.
Звонок от мошенников поступил в этот же день 77-летнему мужчине. Звонила женщина, представившаяся сотрудницей банка; она убедила мужчину снять деньги со своего банковского счета и передать их ей. Причиненный ущерб составил 6900 евро. 3 мая по данному факту также было возбуждено уголовное дело.