Российские дроны наводят ракеты в дальнем тылу ВСУ. Как с этим бороться?

Снимок с БПЛА со взрывом. Фото: TELEGRAM

Генштаб ВСУ эти потери не подтверждал и не комментировал.

Видео этих ударов в сравнительно хорошем качестве сняли беспилотники «Орлан-10». Есть основания полагать, что это именно они наводили российскую баллистику.

«Разведывательные беспилотники туда беспрепятственно долетели, полетали и обнаружили все заданные цели. Передали их - и сразу по ним ударили. И эти беспилотники улетели назад. Возможно, не все, может, кого-то сбили. Но задачу свою они выполнили на 100%», - рассказывал позже российский «военблогер» Fighterbomber, которому «слили» видео ударов.

Снимок с БПЛА со взрывом. Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation

Неизвестно, какие самолеты и в каком состоянии уничтожили россияне. Например, почему один Миг-29 остался на аэродроме после первого удара, а не перелетел в другое место? Проукраинских обозревателей это навело на мысли о нелетающем «самолете-доноре» (запчасти которого используют для ремонта других самолетов) или даже о макетах (впрочем, на видео видны также пожары и взрывы).

Но факт остается фактом: российские «Орланы» могли несколько дней спокойно снимать стратегический объект ВСУ в 100 км от линии фронта, навести «Искандер» и даже снять последствия «прилетов» (так называемый «объективный контроль» после удара ).

Дроны-разведчики россиян регулярно летают над крупными городами, такими как Одесса, Харьков, Запорожье, Чернигов, Днепр (как показывает случай с Авиаторским) и другими прифронтовыми и тыловыми городами.

Почему это произошло?

Два солдата с дроном. Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation