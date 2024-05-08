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Избил, изнасиловал и пытал жертву: как Урмас с битой превратился из дорожного хулигана в жестокого убийцу

София Солдатенко Екатерина Чернова
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Урмас Эйнроос.
Урмас Эйнроос. Фото: Коллаж Rus.Postimees

В шестом выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие Екатерина Чернова и София Солдатенко расскажут об Урмасе Эйнроосе, который большинству жителей Эстонии знаком как Урмас с битой. Он отличился не только отвратительным поведением на дороге, но и жестоким убийством: свою жертву он даже подверг пыткам.

В мае 2016 года по соцсетям распространилось видео с авторегистратора: в Таллинне по Лаагна-теэ автомобиль Kia внезапно пересекает сплошную линию и подрезает другой автомобиль.

После внезапной остановки из Kia выходит водитель, Урмас Эйнроос. В руках у него бита. Он подходит к другому автомобилю: сначала стучит битой в окно машины, требуя опустить стекло, потом он начинает требовать у водителя Дениса документы и номер телефона. Урмас угрожает, говорит, что якобы Денис больше не сможет свободно передвигаться по Эстонии.

Видео инцидента на Лаагна-теэ: Урмас угрожает другому водителю (Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику)

Но несмотря на весь резонанс истории, возбужденное уголовное дело и несколько судебных заседаний, Урмас за свой поступок получил лишь штраф и временно лишился водительских прав.

Июнь 2016 года. Урмас на суде в связи с дорожным хулиганством. Он вел себя так, что понятно: он нисколько не сожалеет о содеянном, а скорее даже гордится своим поступком.
Июнь 2016 года. Урмас на суде в связи с дорожным хулиганством. Он вел себя так, что понятно: он нисколько не сожалеет о содеянном, а скорее даже гордится своим поступком. Фото: Sander Ilvest

А в августе 2017 года Эстонию потрясает страшная новость: возле одного из водоемов в Харьюмаа найдено тело полуобнаженной женщины с признаками насильственной смерти. Большим шоком для людей стало то, что в жестоком убийстве подозревали того самого Урмаса с битой.

А в августе 2017 года Эстонию потрясает страшная новость - возле одного из водоемов в Харьюмаа было найдено тело полуобнаженной женщины с признаками насильственной смерти

Как оказалось, на тот момент 43-летний Урмас на протяжении нескольких часов избивал свою жертву, а потом изнасиловал ее. В ходе обыска будет найдено жуткое доказательство: все издевательства Урмас снимал на видео.

Видео: Урмас в зале суда во время рассмотрения дела об убийстве 

О том, как Урмасу удалось избежать сурового наказания за дорожное хулиганство, как и зачем он жестоко убил 53-летнюю женщину, почему после того, как избавился от тела, он сразу же вернулся на место преступления и отправился к соседу жертвы, что он вытворял на заседаниях суда, слушайте в шестом выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».

Июнь 2019 года. Фотография сделана незадолго до того, как суд признает Урмаса Эйнрооса виновным в убийстве и огласит приговор. Он получил максимальный срок. Большим наказанием для него могло стать только пожизненное лишение свободы.
Июнь 2019 года. Фотография сделана незадолго до того, как суд признает Урмаса Эйнрооса виновным в убийстве и огласит приговор. Он получил максимальный срок. Большим наказанием для него могло стать только пожизненное лишение свободы. Фото: Konstantin Sednev

Расскажите нам о том, что случалось с вами

Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.

Отрывок истории одной из слушательниц подкаста
Отрывок истории одной из слушательниц подкаста Фото: Коллаж Rus.Postimees

Выпуск подготовлен на основе материалов: публикации в СМИ, судебное дело.

Озвучивали: Ольга Лебедева, Иван Скрябин и Ефим Щукин.

Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?

Помощь рядом

Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.

Другие полезные телефоны помощи:

  • Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
  • Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
  • Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
  • НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
  • Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
  • Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.
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