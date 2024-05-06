На юге Эстонии пострадал мужчина, который самостоятельно пытался потушить пожар в своем доме

4 мая в 13.14 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном доме на Лапи теэ в поселке Вяймела в Вырумаа. К тому времени, когда спасатели прибыли на место, языки пламени уже вырывались наружу из окон, передал пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.