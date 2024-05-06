4 мая в 13.14 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном доме на Лапи теэ в поселке Вяймела в Вырумаа. К тому времени, когда спасатели прибыли на место, языки пламени уже вырывались наружу из окон, передал пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.
На юге Эстонии пострадал мужчина, который самостоятельно пытался потушить пожар в своем доме
Пожар начался во время копчения рыбы и хозяин дома попытался сам потушить его с помощью огнетушителя. Спасателей вызвал сосед, который увидел, что пожар вышел из-под контроля и угрожает его дому.
Сильный ветер и сложная конструкция дома способствовали распространению огня и осложняли работы по тушению пожара. Спасатели локализовали пожар, работы по его тушению завершились в 18.42.
Получившего сильные ожоги владельца дома Скорая помощь доставила в больницу в Тарту. Точная причина пожара устанавливается.