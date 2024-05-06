Какие государственные ИТ-проекты поглотили миллионы, но так и не заработали

На прошлой неделе стало известно, что новое ИТ-приложение Земельного департамента, которое должно было облегчить людям жизнь, на самом деле на несколько недель приостановило жизнь в Эстонии: поскольку приложение minu.kataster не работало, люди не могли предоставить работу землемерам, а землемеры не могли выполнять свою работу. Жизнь практически остановилась на пару месяцев.

Сколько система стоила? Первоначально, согласно данным Эстонского регистра государственных закупок, в Земельном департаменте за создание приложения были готовы предложить три миллиона евро, но, согласно подписанным в 2021 году рамочным договорам, выяснилось, что основной разработчик Concision Systems OÜ готов выполнить проект за 662 087 евро и Хельмес – за 147 262 евро. «Мы имеем дело с рамочным договором, на основании которого выполняются различные работы, связанные с платформой для операций с землей. Для разработки электронного кадастра было организовано семь мини-тендеров, договоры о закупках подписаны 27 октября 2021 года. Проект профинансирован из Фонда регионального развития Евросоюза на сумму 282 528 евро», – сообщили в Земельном департаменте.