Двукратный чемпион мира погиб в горах

41-летний итальянец отправился в поход на гору Парамонти, недалеко от города Ла-Саль на северо-востоке Италии, но к назначенному времени он не вернулся. Семья сообщила об этом властям, были развернуты поиски.

К сожалению, было уже слишком поздно: горные спасатели Валле-д'Аоста нашли Тренто мертвым. Что стало фатальным для спортсмена, пока неизвестно, но предположения, циркулирующие в местных СМИ, в основном связаны с лавиной.

Тренто был настоящей звездой ски-альпинизма, будучи двукратным чемпионом мира (2008 и 2011 годов) и двукратным чемпионом Европы (2007 и 2009 годов). У него остались жена и трое детей.

Хотя ски-альпинизм является относительно малоизвестным видом спорта в Северной Европе, он является очень популярным занятием в Центральной и Южной Европе, то есть в окрестностях Альп, о чем также свидетельствует тот факт, что скимо, как его называют энтузиасты, также было включено в Программу зимних Олимпийских игр 2026 года.