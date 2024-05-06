Куратор Художественного музея KUMU скончалась в возрасте 36 лет

«Спасибо, Трийн, за дружбу, теплоту, любовь к искусству, за пройденный вместе путь, за все сделанные и не сделанные выставки и работу до последнего вздоха - болезненную и трогательную «Тайну Адама» Евгения Золотко. В память о тебе мы откроем ее с 31 мая в выставочных залах современного искусства», - написал в некрологе Художественный музей KUMU.