4 мая в возрасте 36 лет скончалась Трийн Тульгисте-Тоссь, работавшая в Художественном музее KUMU. Она была координатором, куратором и руководителем коллекции современного искусства в музее. С 2022 года Трийн Тульгисте-Тоссь работала куратором современного искусства в KUMU, последней ее инициативой стала персональная выставка Евгения Золотко.
Куратор Художественного музея KUMU скончалась в возрасте 36 лет
«Спасибо, Трийн, за дружбу, теплоту, любовь к искусству, за пройденный вместе путь, за все сделанные и не сделанные выставки и работу до последнего вздоха - болезненную и трогательную «Тайну Адама» Евгения Золотко. В память о тебе мы откроем ее с 31 мая в выставочных залах современного искусства», - написал в некрологе Художественный музей KUMU.