«Эти звуки сводят меня с ума»: таинственная птица с крыши соседнего здания потрепала нервы жителю Таллинна

Андрей, переехавший год назад в дом Kadrioru Plaza, думал, что сорвал джекпот: порядочные соседи, отличный район, да и расцветка дома настроение поднимает. Однако несколько недель назад комфорт сменился раздражением и отсутствием сна, поскольку на крышу соседнего здания установили устройство, которое каждые 20 минут издает странные громкие звуки.