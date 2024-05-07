Андрей, переехавший год назад в дом Kadrioru Plaza, думал, что сорвал джекпот: порядочные соседи, отличный район, да и расцветка дома настроение поднимает. Однако несколько недель назад комфорт сменился раздражением и отсутствием сна, поскольку на крышу соседнего здания установили устройство, которое каждые 20 минут издает странные громкие звуки.
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«Эти звуки сводят меня с ума»: таинственная птица с крыши соседнего здания потрепала нервы жителю Таллинна
Сначала Андрей заметил, что на крыше здания Selver, расположенного напротив его дома, развевается какой-то воздушный змей: «Когда я пригляделся, то понял, что это бумажный отпугиватель птиц».