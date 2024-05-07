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«Эти звуки сводят меня с ума»: таинственная птица с крыши соседнего здания потрепала нервы жителю Таллинна

rus.postimees.ee
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Kadrioru Plaza.
Kadrioru Plaza. Фото: Eliis Õitspuu / RE Kinnisvara AS

Андрей, переехавший год назад в дом Kadrioru Plaza, думал, что сорвал джекпот: порядочные соседи, отличный район, да и расцветка дома настроение поднимает. Однако несколько недель назад комфорт сменился раздражением и отсутствием сна, поскольку на крышу соседнего здания установили устройство, которое каждые 20 минут издает странные громкие звуки.

Сначала Андрей заметил, что на крыше здания Selver, расположенного напротив его дома, развевается какой-то воздушный змей: «Когда я пригляделся, то понял, что это бумажный отпугиватель птиц». 

Фото: Фото читателя.
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