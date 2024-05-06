Об экономических прогнозах говорят часто, однако в равной степени важен и прогноз численности населения. Как и при экономических прогнозах, так и здесь важны данные и экспертные знания. Прошлый прогноз численности населения Департамент статистики опубликовал в 2019 году. После этого произошло много событий, существенно повлиявших на численность населения, например пандемия коронавируса и война в Украине. Поэтому требуется обновление прогноза. О том, как это делается, расскажут руководитель группы статистики населения и образования Терье Трасберг и аналитик Агнес Пеэтрик.
Прогноз ⟩ Достигнет ли к 2085 году численность населения Эстонии 1,4 миллиона?
По заказу государства Департамент статистики составил уже несколько прогнозов численности населения и будет продолжать публиковать их как минимум через каждые пять лет. Предыдущий прогноз был опубликован в 2019 году, следующий будет опубликован уже 13 июня 2024 года. Прогноз численности населения является необходимым инструментом для ученых, предпринимателей и государства для планирования будущих потребностей в различных сферах. Кроме того, прогноз численности населения помогает представить, сколько людей в разных возрастных группах на какой-то момент может проживать в Эстонии (в т. ч. в различных уездах), если условия, на которых был основан прогноз, сохраняться.
Прогноз численности населения не является предсказанием
Здесь важно отметить, что прогноз численности населения является не предсказанием, а скорее оценкой или проекцией при определенных демографических показателях. Совместно с эстонскими учеными и экспертами по демографии тщательно анализируются тенденции и изменения различных показателей (рождаемость, смертность и миграция), а также причины этих изменений. Кроме того, обсуждаются различные перспективы, которые, несомненно, со временем могут меняться. К примеру, после последнего прогноза на демографические события Эстонии повлияли как пандемия коронавируса, так и война в Украине. Начиная с 2015 года сальдо миграции остается положительным, а после прогноза 2019 года произошло снижение суммарного коэффициента рождаемости. Поэтому мы нуждаемся в новом прогнозе.
Прогноз численности населения составляется на основе текущих тенденций
Разные прогнозы и их сценарии не соревнуются между собой за самый точный результат, а соединяются на основании актуальных на момент составления данных, методов и наилучших имеющихся знаний. В прогнозе численности населения Департамента статистики первый сценарий является наиболее вероятным согласно имеющимся на данный момент знаниям составителей. Этот прогноз называется основным, однако он может измениться сразу же, как только в мире произойдет нечто, влияющее на демографические события. Поэтому то, что к настоящему времени ни один из сценариев предыдущих прогноз не является более вероятным, является совершенно естественным. Часто прогнозы включают также предположения, которые могут не казаться реалистичными при анализе тенденций. Например, в одном из сценариев сальдо миграции указывают равным нулю или же предполагают рождаемость на уровне восстановления. Уровень восстановления рождаемости - это то количество рождений, которое обеспечивает, что рождаемость превысит смертность, т. е. естественный прирост будет положительным. Цель таких сценариев - показать, какой может быть численность нашего населения в различных случаях. Установив сальдо миграции равным нулю (то есть предполагая, что иммиграция и эмиграция будут одинаковы) и оставив другие показатели неизменными, можно измерить влияние миграции на численность населения.
Что необходимо знать для составления прогноза численности населения?
Как правило, в прогнозе Департамента статистики численность населения публикуется с разделением по полу и возрасту на всю Эстонию и дополнительно в уездном распределении по полу и возрастным классам (с пятилетними интервалами). Прогноз численности населения можно составить также для городов и местных самоуправлений, однако для прогноза по регионам необходимы более точные, основанные по регионам и отличающиеся от обычных процессов анализы и исходные данные. Кроме того, следует помнить, что в случае прогноза мы имеем дело с математическим расчетом, и при сложении уездных значений из-за учета внутренней миграции вероятно будут получены не те же числа, которые дает прогноз, составленный на всю Эстонию, даже если остальные вводные показатели будут теми же.
Вводные показатели прогноза численности населения в целом делятся на три категории: рождаемость, смертность и миграцию.
Тенденции: рождаемость
В контексте прогноза численности населения к категории рождаемости относятся суммарный коэффициент рождаемости (total fertility rate, TFR), коэффициент рождаемости для когорты, возрастные коэффициенты рождаемости (age-specific fertility rate) и средний возраст матери при рождении ребенка. Далее рассмотрим более подробно суммарный коэффициент рождаемости и его изменение за последние пару десятков лет. Суммарный коэффициент рождаемости показывает среднее количество детей, рожденных за всю жизнь женщины при условии, что репродуктивное поведение останется неизменным на протяжении всего фертильного возраста женщины на уровне года наблюдения. Формулу расчета суммарного коэффициента рождаемости при желании можно найти среди формул демографической статистики. В 2010–2022 годы самый высокий суммарный коэффициент рождаемости наблюдался в 2010 году (1,72), а самый низкий - в 2022 году (1,41). За эти 12 лет были как подъемы, так и спады, однако на данный момент отмечается все же тенденция к снижению. При рассмотрении на временной шкале более давних периодов можно заметить, что большие спады случались и раньше, и нынешняя ситуация не является чем-то необычайным.
В качестве исходных данных для прогноза численности населения совместно с экспертами необходимо обозначить суммарные коэффициенты рождаемости, которые будут включены в сценарии. Например, в прогнозе 2019 года в основном сценарии было указано, что к конечному году прогноза суммарный коэффициент рождаемости достигнет 1,86. В одном из сценариев использовался также уровень восстановления рождаемости, т. е. предполагалось, что к 2080 году суммарный коэффициент рождаемости достигнет 2,08. Последний раз рождаемость была выше уровня восстановления до 1990 года.
Помимо суммарного коэффициента рождаемости необходимо анализировать возрастные коэффициенты рождаемости, коэффициенты рождаемости для когорты и средний возраст матери при рождении ребенка. Последний показатель с начала 1990-х постоянно повышался и в 2016 году превысил отметку в 30 лет. Коэффициент рождаемости для когорты показывает среднее число детей, рожденных женщинами конкретного возраста (например, коэффициент рождаемости для когорты женщин в возрасте 40 лет в 2023 году был равен 1,82).
Тенденции: смертность
К вводным показателям категории смертности для прогноза численности населения, к примеру, относятся ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин на момент рождения и вероятность выживания по полу и возрасту. В прогнозе 2019 года относительно смертности было предложено два сценария: ожидаемая продолжительность жизни останется на том же уровне, на котором она была во время составления прогноза, и ожидаемая продолжительность жизни женщин поднимется до 89 лет, а у мужчин — до 83,5 года. На графике 3 показано, что в ожидаемой продолжительности жизни наблюдается явная тенденция к повышению, а после прогноза 2019 года на продолжительность жизни временно повлияла пандемия коронавируса. В то же время можно отметить, что ожидаемая продолжительность жизни восстанавливается до прежнего уровня.
Делая предположения о смертности в прогнозе численности населения, мы могли бы провести линию тенденцию до конца столетия таким образом, что ожидаемая продолжительность жизни будет значительно превышать 100 лет. В действительности где-то появится невидимая граница, для выяснения которой мы должны изучить те страны, где ожидаемая продолжительность жизни выше, чем в Эстонии. Например, продолжительность жизни женщин в Финляндии ненамного выше, чем у женщин в Эстонии (у женщин в Эстонии — 82,29 года и в Финляндии — 83,79 года; данные 2022 года), однако для мужчин разница больше. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин на момент рождения в Финляндии составляет 78,63 года, у мужчин Эстонии этот показатель на пять лет ниже (73,61). В Японии ожидаемая продолжительность жизни является одной из самых высоких в мире (у женщин 87,71 года и у мужчин 81,56 года; данные 2020 года).
Тенденции: миграция
При составлении прогноза численности населения для всей Эстонии в случае с миграцией учитывается внешняя миграция, в уездном прогнозе следует учитывать также внутреннюю миграцию, т. е. изучить, между какими уездами проходит миграция. Кроме того, в миграционном поведении имеются возрастные и гендерные различия. В прогнозе 2019 года сальдо миграции основного сценария было равно 1500, также предполагались значения 0 и 3000. На графике 4 показано, что сальдо миграции стало вновь положительным лишь в 2015 году, и даже после этого здесь наблюдались различные скачки. Поэтому на данный момент мы можем сказать, что в прогнозе 2019 года согласно своему времени и знаниям было верно указано положительное сальдо миграции, однако в то же время будущее было немного недооценено.
Новый прогноз до 2085 года будет опубликован 13 июня
Несмотря на низкую рождаемость, в численности населения Эстонии благодаря положительному сальдо миграции в последние шесть лет наблюдалась тенденция к росту. Увеличится ли численность населения Эстонии согласно прогнозу до 1,4 миллиона при сохранении нынешних тенденций или станет снижаться, как предполагалось в предыдущих прогнозах? Это покажет прогноз численности населения, составленный для всей Эстонии до 2085 года и для уездов до 2050 года, который будет опубликован 13 июня.