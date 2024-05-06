Прогноз Достигнет ли к 2085 году численность населения Эстонии 1,4 миллиона?

По заказу государства Департамент статистики составил уже несколько прогнозов численности населения и будет продолжать публиковать их как минимум через каждые пять лет. Предыдущий прогноз был опубликован в 2019 году, следующий будет опубликован уже 13 июня 2024 года. Прогноз численности населения является необходимым инструментом для ученых, предпринимателей и государства для планирования будущих потребностей в различных сферах. Кроме того, прогноз численности населения помогает представить, сколько людей в разных возрастных группах на какой-то момент может проживать в Эстонии (в т. ч. в различных уездах), если условия, на которых был основан прогноз, сохраняться.

Прогноз численности населения не является предсказанием

Здесь важно отметить, что прогноз численности населения является не предсказанием, а скорее оценкой или проекцией при определенных демографических показателях. Совместно с эстонскими учеными и экспертами по демографии тщательно анализируются тенденции и изменения различных показателей (рождаемость, смертность и миграция), а также причины этих изменений. Кроме того, обсуждаются различные перспективы, которые, несомненно, со временем могут меняться. К примеру, после последнего прогноза на демографические события Эстонии повлияли как пандемия коронавируса, так и война в Украине. Начиная с 2015 года сальдо миграции остается положительным, а после прогноза 2019 года произошло снижение суммарного коэффициента рождаемости. Поэтому мы нуждаемся в новом прогнозе.

Прогноз численности населения составляется на основе текущих тенденций