В День Европы на площади Вабадузе выступят популярные исполнители

1 мая этого года Эстония отметила 20-летие членства в Европейском союзе и НАТО. Эстония стала членом ЕС в 2004 году после шести лет переговоров о вступлении.

«В течение года мы отмечаем наш путь по ЕС различными проектами и мероприятиями, потому что нам есть что праздновать и чем гордиться. Как обычно, кульминацией мероприятий станет День Европы, 9 мая, когда мы организуем крупные общественные мероприятия в Таллинне и Нарве, а также многочисленные мероприятия в небольших городах».

В четверг, 9 мая, с 15:00 до 18:00 на площади Вабадузе будет открыта площадка для мероприятия «Наша Европа. Наше НАТО». В 15:00 с башни церкви Святого Иоанна прозвучит гимн Евросоюза, а затем флаги Евросоюза и НАТО будут торжественно подняты на флагштоке Монумента победы в Освободительной войне.

В мероприятии примут участие посольства стран ЕС, связанные с ЕС организации, а также учреждения, обеспечивающие внутреннюю безопасность Эстонии, такие как Департамент полиции и погранохраны, Спасательный департамент, Кайтселийт и Силы обороны. Музыкальное настроение создаст военный оркестр.

Все желающие смогут познакомиться с различной техники, вкусами и культурой стран ЕС, провести время в палатках, осматривая экспонаты и слушая дискуссии. Полицейские собаки также будут присутствовать на мероприятии, чтобы продемонстрировать свои навыки. В палатке Евросоюза будет открыто кафе Slava Ukraina, миссией которого является поддержка Украины и украинцев.

Вечер завершится концертом «Наша Европа». Наше НАТО», который пройдет с 18:00 до 21:00. На сцене выступят Bedwetters, nublu, Gameboy Tetris, а также Tommy Cash.