Концерн Nõo Lihatööstus в сотрудничестве с Тартуским университетом и лучшими представителями отрасли разработал вяленые мясные палочки Snacker by Nõo, которые впервые будут представлены в Амстердаме.
Эстонский производитель мясной продукции мечтает совершить революцию в линии легких закусок
Перевод: Павел Соболев
«Мы хотим совершить революцию в мире снеков, над чем работаем уже очень давно. Это уникальная линейка полезных для здоровья продуктов; мы высушиваем эти палочки очень долго, в них мало жира, много белка, они коптятся с испроьзованием ольховой стружки», - рассказал Симмо Круустюк, глава совета предприятия. Продукты также имеют исключительно длительный срок хранения: они хранятся 180 дней при комнатной температуре.
Первая презентация линейки продукции зарубежной аудитории состоится на ведущей международной выставке продукции частных торговых марок PLMA, которая пройдет в Амстердаме в конце мая, где встретятся производители и торговые сети. Помимо внутреннего рынка Эстонии, первоочередными целевыми странами являются Латвия, Литва, Финляндия и Швеция. В линейке четыре вкуса: оригинальный, с сыром Эмменталь, перцем чили и пепперони.