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Эстонский производитель мясной продукции мечтает совершить революцию в линии легких закусок

rus.postimees.ee
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Симмо Круустюк.
Симмо Круустюк. Фото: Nõo Lihatööstus

Концерн Nõo Lihatööstus в сотрудничестве с Тартуским университетом и лучшими представителями отрасли разработал вяленые мясные палочки Snacker by Nõo, которые впервые будут представлены в Амстердаме.

Перевод: Павел Соболев

«Мы хотим совершить революцию в мире снеков, над чем работаем уже очень давно. Это уникальная линейка полезных для здоровья продуктов; мы высушиваем эти палочки очень долго, в них мало жира, много белка, они коптятся с испроьзованием ольховой стружки», - рассказал Симмо Круустюк, глава совета предприятия. Продукты также имеют исключительно длительный срок хранения: они хранятся 180 дней при комнатной температуре.

Компания надеется сделать важный шаг к мировому признанию своей новинки на выставке в Амстердаме.
Компания надеется сделать важный шаг к мировому признанию своей новинки на выставке в Амстердаме. Фото: Nõo Lihatööstus

Первая презентация линейки продукции зарубежной аудитории состоится на ведущей международной выставке продукции частных торговых марок PLMA, которая пройдет в Амстердаме в конце мая, где встретятся производители и торговые сети. Помимо внутреннего рынка Эстонии, первоочередными целевыми странами являются Латвия, Литва, Финляндия и Швеция. В линейке четыре вкуса: оригинальный, с сыром Эмменталь, перцем чили и пепперони.

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