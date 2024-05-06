Эстонский производитель мясной продукции мечтает совершить революцию в линии легких закусок

«Мы хотим совершить революцию в мире снеков, над чем работаем уже очень давно. Это уникальная линейка полезных для здоровья продуктов; мы высушиваем эти палочки очень долго, в них мало жира, много белка, они коптятся с испроьзованием ольховой стружки», - рассказал Симмо Круустюк, глава совета предприятия. Продукты также имеют исключительно длительный срок хранения: они хранятся 180 дней при комнатной температуре.