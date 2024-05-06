АВТОЛЮБИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ На эстонском рынке появился новый поставщик дорожного страхования

По словам руководителя по страхованию транспортных средств Balcia Тимо Семенова, дорожное страхование ежедневно необходимо большому числу жителей Эстонии, и поэтому он рекомендует приобретать его через удобное мобильное приложение Balcia, с помощью которого можно получать выгодные предложения и где находится карта безопасности дорожного движения в районе вашего проживания.

«Сегодня вся смарт-жизнь людей вращается вокруг мобильного телефона, и поэтому заказ страховой услуги, управление ею и при необходимости ее прекращение должны быть доступны с помощью приложения. Будучи международной компанией страховых технологий, мы видим, что все больше людей ценят такой подход», - прокомментировал Семенов.

В марте этого года Balcia представила решение страхования каско, которое более понятно для пользователей по сравнению с имеющимися на рынке вариантами, обладает широкими возможностями страхового покрытия и более гибкими условиями. Клиент может выбрать период страховой защиты по своему желанию. В основе страхования лежит принцип: в страховое покрытие входит все, что не исключено.

«Например, мы применяем нулевую собственную ответственность в отношении нескольких видов дополнительного страхового покрытия, таких как потеря ключей от машины, кража личных вещей из автомобиля или ремонт, если его можно провести без покраски, - пояснил Семенов. - Также клиент может выбрать автосервис по своему выбору, оформить каско на короткий период, а если по какой-то причине он захочет расторгнуть действующий полис раньше, это можно сделать без дополнительных расходов».

Семенов отметил, что Balcia исходит из удобства и потребностей клиента. Например, если у автомобиля спустило колесо, страховка компенсирует замену обеих шин на одной оси, а если вдруг закончится топливо, круглосуточная автопомощь подвезет до десяти литров топлива или доставит электромобиль на ближайшую зарядную станцию. Страховой полис можно быстро и удобно заключить в мобильном приложении или на сайте, а все данные для рассмотрения претензий так же можно с легкостью передать из приложения.