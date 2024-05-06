Два с половиной года назад в результате аварии, вызванной водителем BMW Гердой Юшин, погибли двое молодых людей. Сегодня Тартуский окружной суд вынес приговор: Юшин приговорена к условному лишению свободы и лишению водительских прав.
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Водитель автомобиля, ответственный за аварию, в результате которой погибли два молодых человека, был приговорен к условному сроку
Авария произошла 30 августа 2021 года на участке дороги между Юленурме и Ройу недалеко от Тарту, где столкнулись BMW X5, которым управляла Юшин, и мотоцикл Honda, на котором ехали 17-летний Патрик и 15-летняя Джейн-Ли. В результате аварии оба молодых человека погибли.