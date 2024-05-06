Водитель автомобиля, ответственный за аварию, в результате которой погибли два молодых человека, был приговорен к условному сроку

Авария произошла 30 августа 2021 года на участке дороги между Юленурме и Ройу недалеко от Тарту, где столкнулись BMW X5, которым управляла Юшин, и мотоцикл Honda, на котором ехали 17-летний Патрик и 15-летняя Джейн-Ли. В результате аварии оба молодых человека погибли.

Суд приговорил Герду Юшин к трехгодичному условному лишению свободы, которое не будет исполнено, при условии, что в течение 3,5 лет она не совершит нового правонарушения. Ее также лишили водительских прав на один год.