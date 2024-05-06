На прошлой неделе мэр Нарвы Яан Тоотс посетил с рабочим визитом Таджикистан. Известие об этой поездке вызвало волну критики со стороны СМИ и обывателей, но сам Тоотс проблемы не видит: по его словам, речь идет об успешном сотрудничестве, которое может пойти на пользу городу.
Сенсаций нет, только работа: мэр Нарвы вернулся из поездки в Таджикистан с интересными новостями (1)
Изначально идея визита Тоотса в Таджикистан принадлежала нарвскому предпринимателю Андрею Фещенко, который ранее был дважды судим, а также вел бизнес с Россией. «Писали, что я с преступником еду в Таджикистан, но это смешно. Этого человека там не было», - сказал Тоотс.
Официальное приглашение мэр получил от первого заместителя министра иностранных дел Таджикистана Насредина Исматулло и гендиректора правительственного агентства по экспорту Бахриддина Сироджиддинзода.
Целью визита значилось развитие экономических отношений между Нарвой и Таджикистаном. На пресс-конференции, которую Яан Тоотс дал нарвским журналистам в понедельник, он заявил, что Фещенко в эту поездку не ездил и к возможному сотрудничеству не будет иметь никакого отношения. «Цель моего визита заключалась в том, чтобы привезти в Нарву либо маленький завод, либо какое-то производство», - пояснил мэр.
Во время визита Тоотс встречался с заместителем министра экономики и торговли, с вице-мэром Душанбе, с заместителем министра промышленности и новых технологий Таджикистана, встреча с которым прошла крайне удачно.
«Мы посетили завод по производству изделий из хлопка. У них есть интерес в том, чтобы производить изделия у нас, так как в Нарве на Кренгольме есть подходящие для этого помещения. Такая продукция будет иметь штампы Евросоюза, и они смогут выйти на европейский рынок. Лично я заинтересован в том, чтобы создать в Нарве дополнительные рабочие места», - пояснил Тоотс.
Он добавил, что на следующей неделе собирается встретиться с руководством Narva Gate, которое владеет недвижимостью на Кренгольме, чтобы понять, готовы ли они сдать в аренду свой цех для производства текстиля из таджикского хлопка.
По мнению самого Тоотса, помещения на Йоальской фабрике отлично подходят для такого дела, нужно просто решить вопрос с окнами и отоплением. «Нам хватит одного помещения, чтобы начать», - подчеркнул мэр. Также он уточнил, что импортироваться в Нарву будут именно хлопковые нити.
Также мэр обратил внимание на то, что в Таджикистане очень качественные мрамор и оникс, поэтому представители Таджикистана заинтересованы в том, чтобы в Нарве построить небольшой цех, где можно будет эти ископаемые перерабатывать. «Это будет качественный продукт для нормативов Евросоюза», - сказал он.
«Правительство Таджикистана ищет свои пути в Европу, а я ищу возможность снизить уровень безработицы в Эстонии», - добавил Яан Тоотс, уточнив, что в конце мая-начале июня представители из Таджикистана приедут в Нарву для того, чтобы начать переговоры, а сам он пока «подготовит почву».
«Если сидеть здесь и ничего не делать, то результата точно не будет. А мне хочется, чтобы здесь что-то изменилось», - подытожил свой рабочий визит в Таджикистан мэр.
Тоотс изначально проконсультировался с МИД Эстонии касательно своей поездки в Таджикистан. «Что касается общего общения со странами Центральной Азии, то мы видим, что контакты на высоком уровне находятся на подъеме как со стороны ЕС, так и стран Большой семерки. Особенно активны отношения с Казахстаном и Узбекистаном. Страны Центральной Азии являются важными партнерами Европейского союза, и этот регион является частью глобальных ворот глобальной стратегии ЕС по устойчивым связям», - пояснили позицию в МИД Эстонии.