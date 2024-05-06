Он добавил, что на следующей неделе собирается встретиться с руководством Narva Gate, которое владеет недвижимостью на Кренгольме, чтобы понять, готовы ли они сдать в аренду свой цех для производства текстиля из таджикского хлопка.

По мнению самого Тоотса, помещения на Йоальской фабрике отлично подходят для такого дела, нужно просто решить вопрос с окнами и отоплением. «Нам хватит одного помещения, чтобы начать», - подчеркнул мэр. Также он уточнил, что импортироваться в Нарву будут именно хлопковые нити.

Также мэр обратил внимание на то, что в Таджикистане очень качественные мрамор и оникс, поэтому представители Таджикистана заинтересованы в том, чтобы в Нарве построить небольшой цех, где можно будет эти ископаемые перерабатывать. «Это будет качественный продукт для нормативов Евросоюза», - сказал он.

«Правительство Таджикистана ищет свои пути в Европу, а я ищу возможность снизить уровень безработицы в Эстонии», - добавил Яан Тоотс, уточнив, что в конце мая-начале июня представители из Таджикистана приедут в Нарву для того, чтобы начать переговоры, а сам он пока «подготовит почву».

«Если сидеть здесь и ничего не делать, то результата точно не будет. А мне хочется, чтобы здесь что-то изменилось», - подытожил свой рабочий визит в Таджикистан мэр.

Тоотс изначально проконсультировался с МИД Эстонии касательно своей поездки в Таджикистан. «Что касается общего общения со странами Центральной Азии, то мы видим, что контакты на высоком уровне находятся на подъеме как со стороны ЕС, так и стран Большой семерки. Особенно активны отношения с Казахстаном и Узбекистаном. Страны Центральной Азии являются важными партнерами Европейского союза, и этот регион является частью глобальных ворот глобальной стратегии ЕС по устойчивым связям», - пояснили позицию в МИД Эстонии.