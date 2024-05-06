Руководитель Китая Си Цзиньпин впервые за пять лет приехал в Европу с необычным визитом в необычное время. Отношения США и Евросоюза с Китаем ухудшаются с каждым днем из-за того, что Китай отказывается устранять перекосы в торговле с Западом и дружит с Россией, развязавшей войну против Украины.
Председатель КНР Си Цзиньпин приехал в Европу. Его сопровождает тень Путина
Си проведет в Европе пять дней. Он не поехал в Брюссель, где сидит руководство Евросоюза, а выбрал Францию - единственную ядерную державу ЕС, во главе которой стоит европейский лидер, сопоставимый политическим весом с Си, да к тому же готовый на компромиссы и не стыдящийся выпадов в адрес единственного соперника Китая, США: Эмманюэль Макрон.
А вот дальнейший маршрут Си проложен на грани провокации для ЕС и американцев. Он едет в Сербию и Венгрию. Это главные друзья Кремля в Европе.
Венгрия блокирует один за другим пакеты санкций против России и военной помощи Украине. А Сербия вообще не член ЕС, к тому же визит Си приходится на 25-летие бомбардировки китайского посольства в Белграде американцами, о чем китайцы помнят до сих пор.
Обе страны приветствуют китайские инвестиции и охотно берут в долг у Китая на инфраструктурные объекты, тогда как остальная Европа все с большей настороженностью относится к китайским технологиям и капиталам.
Премьер Венгрии Виктор Орбан единственный из лидеров ЕС приезжал прошлой осенью в Пекин на юбилейный саммит «Один пояс - один путь», где жал руку Путину. Там же оказался и президент Сербии Александр Вучич. Он тоже встречался с Путиным.
Теперь Си в ходе своего первого выезда за границу в этом году заедет к ним в гости.
Тень Путина плотно нависла над этим визитом.
Во вторник, когда Макрон на свежем горном воздухе будет в очередной раз убеждать Си повлиять на российское руководство, в Москве пройдет инаугурация Путина на очередной срок после мартовских выборов, которые Запад счел фарсом, а Си - поводом поздравить «дорогого друга» с уверенной победой.
Сразу после возвращения из европейского турне Си ждет Путина с визитом в Пекине.
Из-за чего разладились отношения Европы и Китая
Три главные проблемы - торговля, безопасность и война в Украине.
Ни одну из них приезд Си не сдвинет с мертвой точки, но европейцы надеются хотя бы остановить сползание в новую холодную войну и поддержать диалог с главным торговым партнером.
«Европейский союз и Китай хотят хороших отношений, и, учитывая глобальный вес Китая, наше взаимодействие является ключевым для обеспечения взаимного уважения, избежания недопонимания и поиска решений глобальных проблем», - дипломатично сформулировала позицию ЕС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед переговорами с Си и Макроном в понедельник.
Опасения по поводу китайской угрозы для безопасности в Европе еще раньше заставили страны ЕС постепенно свернуть закупку китайского телекоммуникационного оборудования. А в последние дни перед визитом Си европейцы заговорили о возможном запрете китайской соцсети TikTok и начали активно ловить китайских шпионов.
В торговле трения обострились, как только Китай после ковида сделал ставку на промышленный рывок в новых технологиях и решил завалить весь мир электромобилями, солнечными батареями и другими товарами.
До этого Китай обещал, а Запад надеялся, что с ростом экономики Китай постепенно перейдет от индустриального догоняющего роста за счет государственных субсидий к более развитой модели, основанной на росте потребления. Тогда со временем он будет не только экспортировать товары на Запад и накапливать валюту, а начнет тратить ее и покупать западные товары, откроет свой рынок для западных производителей и ослабит контроль за движением капитала.
Этого не произошло, и Запад начал защищаться.
Сначала пошлины ввели США, а теперь ЕС проводит антимонопольные расследования, после которых может обложить сборами импорт китайских электромобилей и медицинского оборудования. Китай в ответ грозит перекрыть импорт французского коньяка.
Почему Си не слышит призывов повлиять на Путина
Си призывает Европу не идти на поводу у США и занять «прагматичную» позицию - развивать взаимовыгодное экономическое партнерство, а не возводить барьеры. Он охотно обсуждает торговлю, а вот по главному для ЕС вопросу - о войне России против Украины - диалог не заладился.
Когда Макрон год назад приехал в Китай и попросил Си надавить на Путина, чтобы привести Россию в чувство, Си никак не отреагировал на эти слова, ни разу не упомянул Россию и ни разу не произнес слово «война». А когда Макрон заговорил на пресс-конференции об Украине, Си не скрывал раздражения и даже пару раз нетерпеливо вздохнул.
Прошел год. Китай по-прежнему не осуждает российскую агрессию в Украине. Она подрывает экономику ЕС и вызывает политический кризис, поскольку не всем европейцам нравятся миллионы украинских беженцев и миллиардные затраты на поддержку Украины.
Макрон в Париже в очередной раз попросит Си повлиять на Путина. Однако эксперты сомневаются, что получится, поскольку Си смотрит на мир через призму противостояния с США: единственным политическим, экономическим и военным соперником Китая в соревновании за лидерство в мире.
В этом свете другие страны Запада Китай не считает самостоятельными, а агрессия России против Украины ему на руку, поскольку она связывает деньги и ресурсы США с одной стороны, а с другой - делает Россию изгоем на Западе и толкает ее в объятия Китая, обеспечивая ему энергетическую безопасность и поддержку ядерной державы на случай конфликта с Западом.
Вслед за Путиным Си называет войну не войной, а «кризисом». Макрон в понедельник дипломатично перенял китайскую терминологию.
«Я предлагаю, во-первых, рассмотреть европейско-китайские отношения, что позволит нам обсудить коммерческие вопросы - доступ к рынкам, условия справедливой конкуренции, инвестиции», - сказал Макрон перед переговорами.
«И во-вторых, мы обсудим Украину и Ближний Восток - два крупных кризиса, в которых координация между нами является абсолютно решающей», - добавил французский президент.
Подводить итоги скоротечной встречи Макрон не стал: ему еще полтора дня развлекать китайского председателя. Портить настроение Си выпустили «плохого полицейского», Урсулу фон дер Ляйен, которую Си откровенно игнорирует и недолюбливает.
Она назвала войну войной и предупредила, что связи Китая с Кремлем играют решающее значение для европейско-китайских отношений, поскольку российская агрессия «представляет экзистенциальную угрозу для Украины и Европы в целом».
«Мы рассчитываем, что Китай использует все свое влияние на Россию, чтобы положить конец агрессивной войне России против Украины. Президент Си сыграл важную роль в деэскалации безответственных ядерных угроз России, и я уверена, что президент Си продолжит это делать», - сказала она и добавила, что ЕС попросил Китай воздержаться от поставок вооружений и продукции двойного назначения России и не помогать Кремлю обходить западные санкции.