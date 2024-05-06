Председатель КНР Си Цзиньпин приехал в Европу. Его сопровождает тень Путина

До этого Китай обещал, а Запад надеялся, что с ростом экономики Китай постепенно перейдет от индустриального догоняющего роста за счет государственных субсидий к более развитой модели, основанной на росте потребления. Тогда со временем он будет не только экспортировать товары на Запад и накапливать валюту, а начнет тратить ее и покупать западные товары, откроет свой рынок для западных производителей и ослабит контроль за движением капитала.

Этого не произошло, и Запад начал защищаться.

Сначала пошлины ввели США, а теперь ЕС проводит антимонопольные расследования, после которых может обложить сборами импорт китайских электромобилей и медицинского оборудования. Китай в ответ грозит перекрыть импорт французского коньяка.

Почему Си не слышит призывов повлиять на Путина

Си призывает Европу не идти на поводу у США и занять «прагматичную» позицию - развивать взаимовыгодное экономическое партнерство, а не возводить барьеры. Он охотно обсуждает торговлю, а вот по главному для ЕС вопросу - о войне России против Украины - диалог не заладился.

В аэропорту Си с супругой встречал премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Фото: Reuters