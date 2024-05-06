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Председатель КНР Си Цзиньпин приехал в Европу. Его сопровождает тень Путина

BBC News Русская служба
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BBC
Макрон будет развлекать Си в Париже в понедельник, а во вторник пригласил его в горы. Они поднимутся на 2000 м над уровнем моря на Коль дю Турмале в Пиренеях, куда Макрон ребенком ездил в гости к бабушке.
Макрон будет развлекать Си в Париже в понедельник, а во вторник пригласил его в горы. Они поднимутся на 2000 м над уровнем моря на Коль дю Турмале в Пиренеях, куда Макрон ребенком ездил в гости к бабушке. Фото: BBC News

Руководитель Китая Си Цзиньпин впервые за пять лет приехал в Европу с необычным визитом в необычное время. Отношения США и Евросоюза с Китаем ухудшаются с каждым днем из-за того, что Китай отказывается устранять перекосы в торговле с Западом и дружит с Россией, развязавшей войну против Украины.

Си проведет в Европе пять дней. Он не поехал в Брюссель, где сидит руководство Евросоюза, а выбрал Францию - единственную ядерную державу ЕС, во главе которой стоит европейский лидер, сопоставимый политическим весом с Си, да к тому же готовый на компромиссы и не стыдящийся выпадов в адрес  единственного соперника Китая, США: Эмманюэль Макрон.

А вот дальнейший маршрут Си проложен на грани провокации для ЕС и американцев. Он едет в Сербию и Венгрию. Это главные друзья Кремля в Европе.

Венгрия блокирует один за другим пакеты санкций против России и военной помощи Украине. А Сербия вообще не член ЕС, к тому же визит Си приходится на 25-летие бомбардировки китайского посольства в Белграде американцами, о чем китайцы помнят до сих пор.

Обе страны приветствуют китайские инвестиции и охотно берут в долг у Китая на инфраструктурные объекты, тогда как остальная Европа все с большей настороженностью относится к китайским технологиям и капиталам.

Премьер Венгрии Виктор Орбан единственный из лидеров ЕС приезжал прошлой осенью в Пекин на юбилейный саммит «Один пояс - один путь», где жал руку Путину. Там же оказался и президент Сербии Александр Вучич. Он тоже встречался с Путиным.

Теперь Си в ходе своего первого выезда за границу в этом году заедет к ним в гости.

Тень Путина плотно нависла над этим визитом.

Во вторник, когда Макрон на свежем горном воздухе будет в очередной раз убеждать Си повлиять на российское руководство, в Москве пройдет инаугурация Путина на очередной срок после мартовских выборов, которые Запад счел фарсом, а Си - поводом поздравить «дорогого друга» с уверенной победой.

Сразу после возвращения из европейского турне Си ждет Путина с визитом в Пекине.

Из-за чего разладились отношения Европы и Китая

Три главные проблемы - торговля, безопасность и война в Украине.

Ни одну из них приезд Си не сдвинет с мертвой точки, но европейцы надеются хотя бы остановить сползание в новую холодную войну и поддержать диалог с главным торговым партнером.

Министр экономики Брюно Ле Мэр сказал, что Франция будет рада, если крупнейший китайский производитель электромобилей BYD построит завод во Франции. ЕС тем временем проводит антимонопольное расследование против китайских электромобилей.
Министр экономики Брюно Ле Мэр сказал, что Франция будет рада, если крупнейший китайский производитель электромобилей BYD построит завод во Франции. ЕС тем временем проводит антимонопольное расследование против китайских электромобилей. Фото: Reuters

«Европейский союз и Китай хотят хороших отношений, и, учитывая глобальный вес Китая, наше взаимодействие является ключевым для обеспечения взаимного уважения, избежания недопонимания и поиска решений глобальных проблем», - дипломатично сформулировала позицию ЕС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед переговорами с Си и Макроном в понедельник.

Опасения по поводу китайской угрозы для безопасности в Европе еще раньше заставили страны ЕС постепенно свернуть закупку китайского телекоммуникационного оборудования. А в последние дни перед визитом Си европейцы заговорили о возможном запрете китайской соцсети TikTok и начали активно ловить китайских шпионов.

В торговле трения обострились, как только Китай после ковида сделал ставку на промышленный рывок в новых технологиях и решил завалить весь мир электромобилями, солнечными батареями и другими товарами.

До этого Китай обещал, а Запад надеялся, что с ростом экономики Китай постепенно перейдет от индустриального догоняющего роста за счет государственных субсидий к более развитой модели, основанной на росте потребления. Тогда со временем он будет не только экспортировать товары на Запад и накапливать валюту, а начнет тратить ее и покупать западные товары, откроет свой рынок для западных производителей и ослабит контроль за движением капитала.

Этого не произошло, и Запад начал защищаться.

Сначала пошлины ввели США, а теперь ЕС проводит антимонопольные расследования, после которых может обложить сборами импорт китайских электромобилей и медицинского оборудования. Китай в ответ грозит перекрыть импорт французского коньяка.

Почему Си не слышит призывов повлиять на Путина

Си призывает Европу не идти на поводу у США и занять «прагматичную» позицию - развивать взаимовыгодное экономическое партнерство, а не возводить барьеры. Он охотно обсуждает торговлю, а вот по главному для ЕС вопросу - о войне России против Украины - диалог не заладился.

В аэропорту Си с супругой встречал премьер-министр Франции Габриэль Атталь.
В аэропорту Си с супругой встречал премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Фото: Reuters

Когда Макрон год назад приехал в Китай и попросил Си надавить на Путина, чтобы привести Россию в чувство, Си никак не отреагировал на эти слова, ни разу не упомянул Россию и ни разу не произнес слово «война». А когда Макрон заговорил на пресс-конференции об Украине, Си не скрывал раздражения и даже пару раз нетерпеливо вздохнул.

Прошел год. Китай по-прежнему не осуждает российскую агрессию в Украине. Она подрывает экономику ЕС и вызывает политический кризис, поскольку не всем европейцам нравятся миллионы украинских беженцев и миллиардные затраты на поддержку Украины.

Макрон в Париже в очередной раз попросит Си повлиять на Путина. Однако эксперты сомневаются, что получится, поскольку Си смотрит на мир через призму противостояния с США: единственным политическим, экономическим и военным соперником Китая в соревновании за лидерство в мире.

В этом свете другие страны Запада Китай не считает самостоятельными, а агрессия России против Украины ему на руку, поскольку она связывает деньги и ресурсы США с одной стороны, а с другой - делает Россию изгоем на Западе и толкает ее в объятия Китая, обеспечивая ему энергетическую безопасность и поддержку ядерной державы на случай конфликта с Западом.

Вслед за Путиным Си называет войну не войной, а «кризисом». Макрон в понедельник дипломатично перенял китайскую терминологию.

«Я предлагаю, во-первых, рассмотреть европейско-китайские отношения, что позволит нам обсудить коммерческие вопросы - доступ к рынкам, условия справедливой конкуренции, инвестиции», - сказал Макрон перед переговорами.

Европейцы надеются, что Си привезет китайский заказ еще на полсотни европейских лайнеров Airbus. Сборка A350 XWB для China Airlines в Тулузе.
Европейцы надеются, что Си привезет китайский заказ еще на полсотни европейских лайнеров Airbus. Сборка A350 XWB для China Airlines в Тулузе. Фото: Airbus

«И во-вторых, мы обсудим Украину и Ближний Восток - два крупных кризиса, в которых координация между нами является абсолютно решающей», - добавил французский президент.

Подводить итоги скоротечной встречи Макрон не стал: ему еще полтора дня развлекать китайского председателя. Портить настроение Си выпустили «плохого полицейского», Урсулу фон дер Ляйен, которую Си откровенно игнорирует и недолюбливает.

Она назвала войну войной и предупредила, что связи Китая с Кремлем играют решающее значение для европейско-китайских отношений, поскольку российская агрессия «представляет экзистенциальную угрозу для Украины и Европы в целом».

«Мы рассчитываем, что Китай использует все свое влияние на Россию, чтобы положить конец агрессивной войне России против Украины. Президент Си сыграл важную роль в деэскалации безответственных ядерных угроз России, и я уверена, что президент Си продолжит это делать», - сказала она и добавила, что ЕС попросил Китай воздержаться от поставок вооружений и продукции двойного назначения России и не помогать Кремлю обходить западные санкции.

BBC
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