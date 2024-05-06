ФОТО Состоялась презентация олимпийской одежды сборной Эстонии

Перевод: Павел Соболев

Коллекция Team Estonia, разработанная модельером Реэтом Аус специально для Олимпийских игр в Париже, создана по принципу циклического дизайна. В коллекции представлены специально разработанные джинсы из стопроцентно переработанного денима и футболки из переработанного сырья, сертифицированные знаком Upmade.

Аус, недавно посетившая Бангладеш, чтобы понаблюдать за процессом производства одежды, на презентации одежды в центре Fotografiska пояснила, что для сборной Эстонии был разработан совершенно новый тип джинсовой ткани.

«Эта ткань создана из стопроцентно переработанного волокна, из которого 50 процентов получены из отходов производства, а другие 50 процентов - это отходы целлюлозы. Вторая часть коллекции, то есть футболки, изготовлена ​​на основе принципа повторного использования с применением тканей, оставшихся от производства. Цель этой коллекции - создать одежду таким образом, чтобы воздействие на окружающую среду было минимальным и решало существующие проблемы. Я рада, что есть организации, которые думают одинаково с нами», - сказала Аус.

В то же время с Олимпиадой у Аус тоже особая связь - ее мать Линда Роос-Химма разработала шелковый платок с голубями мира для олимпийской парусной регаты 1980 года, которая прошла в Таллинне. «Наша футболка с голубями мира тоже вдохновлена ​​этим мотивом. Это делает создание этой коллекции для меня еще более важным», - сказала Аус.