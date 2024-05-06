Олимпийский комитет Эстонии представил сегодня разработанные модельером Реэт Аус предметы одежды, которые эстонские спортсмены будут носить на Олимпийских играх.
ФОТО ⟩ Состоялась презентация олимпийской одежды сборной Эстонии
Перевод: Павел Соболев
Коллекция Team Estonia, разработанная модельером Реэтом Аус специально для Олимпийских игр в Париже, создана по принципу циклического дизайна. В коллекции представлены специально разработанные джинсы из стопроцентно переработанного денима и футболки из переработанного сырья, сертифицированные знаком Upmade.
Аус, недавно посетившая Бангладеш, чтобы понаблюдать за процессом производства одежды, на презентации одежды в центре Fotografiska пояснила, что для сборной Эстонии был разработан совершенно новый тип джинсовой ткани.
«Эта ткань создана из стопроцентно переработанного волокна, из которого 50 процентов получены из отходов производства, а другие 50 процентов - это отходы целлюлозы. Вторая часть коллекции, то есть футболки, изготовлена на основе принципа повторного использования с применением тканей, оставшихся от производства. Цель этой коллекции - создать одежду таким образом, чтобы воздействие на окружающую среду было минимальным и решало существующие проблемы. Я рада, что есть организации, которые думают одинаково с нами», - сказала Аус.
В то же время с Олимпиадой у Аус тоже особая связь - ее мать Линда Роос-Химма разработала шелковый платок с голубями мира для олимпийской парусной регаты 1980 года, которая прошла в Таллинне. «Наша футболка с голубями мира тоже вдохновлена этим мотивом. Это делает создание этой коллекции для меня еще более важным», - сказала Аус.
Президент Олимпийского комитета Эстонии Урмас Сыырумаа заявил, что снижение воздействия на окружающую среду очень важно для олимпийского движения. «В последние годы Международный олимпийский комитет подчеркнул важность нашего экологического следа и экономии ресурсов, необходимых миру. Таким образом, основным критерием создания нашей коллекции одежды было найти способ ее повторного использования. Реэт Аус известна не только в Эстонии, но и во всем мире своим принципом работы с перерабатываемыми материалами, и мы очень рады, что она разработала для нас такую коллекцию. Мы надеемся, что приятное олимпийское волнение поможет нашим спортсменам хорошо выступить в Париже и что наша одежда и наши монеты будут достойны Олимпиады», - сказал Сыырумаа.
На этом же мероприятии Банк Эстонии также представил серебряную монету, посвященную участию спортсменов сборной Эстонии в Олимпиаде в Париже.
Выпуск олимпийских монет - давняя традиция Банка Эстонии, начавшаяся еще в 1992 году. Всего центробанк выпустил десяток олимпийских монет.
Серебряная монета, эскиз которой создала Лийз Дворянски, которая уже разрабатывала дизайн монет для летних Олимпийских игр в Лондоне и Зимних Олимпийских игр в Пекине, изображает переливы света в воде и сияние неба, образующие силуэт Эйфелевой башни. Кульминацией образа является солнечный диск, источник жизненной энергии для всех нас, который ведет спортсменов к верной цели - медали. «Я хочу, чтобы монета напоминала спортсменам, что путь к медали для них проложен», - сказала Дворянски.
Памятную монету можно купить в Банке Эстонии.
Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут с 2 по 18 августа в Париже. На данный момент для участия в Олимпийских играх отобрались двенадцать эстонских спортсменов.