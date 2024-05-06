Эстония и Латвия обсудили важность сотрудничества между странами Балтии

В ходе состоявшейся в понедельник встречи спикер Рийгикогу Лаури Хуссар и министр иностранных дел Латвии Байба Браже подчеркнули важность парламентской дипломатии для достижения совместных внешнеполитических целей и целей в сфере политики безопасности.

Во время встречи Хуссар сказал, что Эстония и Латвия ведут активное сотрудничество во многих сферах и межпарламентские отношения стран лучше, чем когда-либо. В качестве примера хорошего сотрудничества он привел совместный визит спикеров парламентов Балтийских стран в Канаду и США, а также направленные спикеру Палаты представителей совместные письма, в которых подчеркивались по-прежнему исходящая от России угроза и важность помощи Украине со стороны США.

«Очень хорошее сотрудничество между странами Балтии позволяет нам действовать быстро и совместно реагировать на проблемы, чтобы убеждать наших партнеров и союзников, особенно в эти сложные времена, зачастую требующие смелости и решительности. Такое сотрудничество необходимо, чтобы сохранить единство в Европе и продолжить поддерживать Украину», - сказал он.

Парламентское сотрудничество обсудили с министром иностранных дел Латвии и члены комиссии Рийгикогу по иностранным делам. Председатель комиссии Марко Михкельсон в ходе встречи сообщил, что Эстония и Латвия как никогда тесно сотрудничают друг с другом и продолжение этого сотрудничества крайне важно для достижения совместных внешнеполитических целей и целей в сфере политики безопасности.

Председатели комиссий по иностранным делам парламентов Балтийских стран зачастую делают совместные заявления и визиты. Например, в апреле они посетили США и Германию.

Министр иностранных дел Латвии во время встреч высоко отозвалась о деятельности и сотрудничестве на уровне спикеров и комиссий, а также иностранных делегаций и парламентских групп.

В ходе прошедших в Рийгикогу встреч участники обсудили долгосрочную поддержку Украины, краткосрочные вызовы для Европейского союза и подготовку к саммиту НАТО, который этим летом пройдет в Вашингтоне. Также они обсудили региональные проекты в области инфраструктуры и проблемы, связанные с изучением языков.

Министр иностранных дел Латвии, вступившая в должность в апреле, также встретилась сегодня в Таллинне с президентом Аларом Карисом и министром иностранных дел Маргусом Цахкна.