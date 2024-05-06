Драка в баре на Кихну: полиции пришлось примчаться к месту происшествия из Пярну на лодке

По словам сотрудницы отделения полиции Пярну Сигне Лааси, в субботу в 1:45 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в баре, расположенном в деревне Сяэре, между посетителями произошла драка и что имущество заведения подвергалось вандализму. Через несколько минут появилась информация о том, что начавшие драку люди уже покинули здание кафе, однако потасовка продолжилась снаружи.

На сообщение отреагировали полицейские из Пярну, которые отправились к месту происшествия на лодке. По словам Лааси, к приезду правоохранителей конфликт был уже исчерпан.

«По предварительным данным, потасовка началась с 49-летнего и 18-летнего мужчин, которые и до этого враждебно общались с некоторыми посетителями, - пояснила Лааси. - Конфликт достиг кульминации, когда они физически начали нападать на людей».

По ее словам, агрессивные посетители бара употребили алкоголь, полицейские доставили из в лодку, чтобы они протрезвели. Полиция не сочла нужным забирать их с собой в Пярну.

«Точные обстоятельства инцидента еще уточняются, полиция связывается с причастными сторонами», - добавила Лааси.