После резкого роста числа переходов граждан РФ в гражданство Эстонии, который фиксировался c 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине, положительная динамика пошла на спад.
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Падает число россиян, которые получают гражданство Эстонии
Динамика получения гражданства Эстонии теми, кто ранее был гражданами Российской Федерации, снижается. С начала 2024 года гражданство Эстонии смогли получить только полсотни бывших россиян, что меньше трети всех переходов в эстонское гражданство в январе-марте.