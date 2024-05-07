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Падает число россиян, которые получают гражданство Эстонии

rus.postimees.ee
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Гражданин России сжигает свой российский паспорт возле здания, где располагалось посольство РФ в Киеве, 12 июня 2022 года.
Гражданин России сжигает свой российский паспорт возле здания, где располагалось посольство РФ в Киеве, 12 июня 2022 года. Фото: SUPINSKY / AFP

После резкого роста числа переходов граждан РФ в гражданство Эстонии, который фиксировался c 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине, положительная динамика пошла на спад.

Динамика получения гражданства Эстонии теми, кто ранее был гражданами Российской Федерации, снижается. С начала 2024 года гражданство Эстонии смогли получить только полсотни бывших россиян, что меньше трети всех переходов в эстонское гражданство в январе-марте.

«За первые три месяца 2024 года в порядке натурализации граждан РФ гражданство Эстонии получили 53 человека (всего 187 решений)», - сообщили Rus.Postimees в Департаменте полиции и погранохраны.

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