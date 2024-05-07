Падает число россиян, которые получают гражданство Эстонии

Динамика получения гражданства Эстонии теми, кто ранее был гражданами Российской Федерации, снижается. С начала 2024 года гражданство Эстонии смогли получить только полсотни бывших россиян, что меньше трети всех переходов в эстонское гражданство в январе-марте.