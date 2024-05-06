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МНЕНИЕ О доверии и недоверии Кристине Каллас сегодня

, учитель
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Индрек Таранд.
Индрек Таранд. Фото: Sander Ilvest
  • На самом деле в Эстонии почти всегда были хорошие министры образования
  • Беззубая политика в области образования исходит из правящих партий и кабинетов министров

В понедельник, 6 мая, депутаты Рийгикогу, в основном члены EKRE и Центристской партии, решили объявить вотум недоверия министру образования Кристине Каллас. И что с того, что никакой надежды на то, чтобы добиться отставки министра образования нет, пишет педагог Индрек Таранд.

Инициативу не поддержала даже партия «Отечество», возглавляемая Урмасом Рейнсалу, не говоря уже о политических партиях правительственной коалиции. Но все равно «меры принимаются»...

Причина надуманная и неадекватная: выступающие с вотумом недоверия утверждают, что из-за Кристины Каллас невозможно перейти на эстоноязычное образование, поскольку в школах, культивировавших советское наследие, не хватает учителей, способных преподавать на эстонском языке. Упрекающие не задаются вопросом, как Кристина Каллас могла бы вырастить их за год.

Просто есть желание и дальше культивировать русскоязычное и зачастую пророссийское образование. В случае с членами Центристской партии это даже ожидаемая и в определенном смысле даже честная политическая позиция, но приводит в недоумение то, что и члены EKRE поддерживают путинскую повестку своего руководства. Почему все-таки они хотят воспрепятствовать усилиям правительства и министра образования по переходу эстоноязычное и проэстонское образование?

Министр образования между молотом и наковальней

Конечно, никто не может утверждать, что у нас есть масса праздных людей с учительским образованием, готовых услышав залп из стартового пистолета, наполнят школы Маарду и Силламяэ эстонским образованием, не говоря уже о Восточном Таллинне. Но это вопрос связан с принятием и непринятием долгосрочных политических решений в области образования, языка и безопасности. Как и те проблемы, которые привели к забастовке учителей в январе этого года, эти тоже создала не Кристина Каллас.

Однако, как я также упомянул на конференции «Евро видение», недавно организованной «Ээсти 200»: «Ээсти 200» – единственная партия, выступающая за образование, а Кристина Каллас – единственный министр в этом кабинете, который хотя бы пытался понять, насколько обеспокоены, замучены, недостаточно оплачиваются и перегружены работой эстонские учителя, мои коллеги!» И это правда – министр образования, оказавшись между молотом и наковальней, не стала отправлять учителей на улицы, чтобы пропагандировать налог на автомобили. С этой неудачной фразой выступила премьер-министр.

Вместо этого министр образования начала серию переговоров и в итоге достигла соглашения с забастовщиками, точнее с руководителями профсоюза забастовщиков. Скажу честно: меня, конечно, не устраивает это соглашение, и, если бы я был членом профсоюза, я бы не дал своим руководителям мандат на такое соглашение. И министру образования, и министерству пришлось бы столкнуться с гораздо более серьезными забастовочными методами, чем можно было бы увидеть сейчас. Но как честный человек и тот, кто ценит честную игру, я должен признать заслуги и противоположной стороны, министра Кристины Каллас – она ​​сделала максимум возможного и даже немного больше.

Кристина Каллас («Ээсти 200»), министр образования.
Кристина Каллас («Ээсти 200»), министр образования. Фото: Сандер Ильвест

Всегда были хорошие министры

Помимо (наконец-то) начавшегося перехода на эстоноязычное образование, в школьной системе, конечно, еще очень и очень много проблем. Например, нехорошо, что человек моего возраста не входит в число самых старших учителей школы, а едва посередине, и свежих выпускников университетов по-прежнему очень мало. Здесь нужен серьезный скачок зарплат, такой, чтобы обеспечивал возможность молодому человеку говорить с банком, например, о жилищном кредите.

В прошлом году для зарплаты учителей, преподающих на эстонском языке в Ида-Вирумаа, был установлен небольшой коэффициент (аж 1,5, если я правильно помню), и это уже побудило многих школьных учителей снизить свою нагрузку в Таллинне и вместо этого начать давать уроки незнакомым русскоязычным детям.

На самом деле я, конечно, знаю и настоящих патриотов, которые самоотверженно испытывают свою нервную систему в русскоязычных школах и добиваются серьезных успехов (моя сестра Маре, например), но реальная цена этого труда, конечно, гораздо выше, чем коэффициент 1,5. И на самом деле Эстонская Республика не может особо рассчитывать на отдельных энтузиастов, эту битву необходимо выиграть в сентябре наступлением полными рядами.

Где взять для этого деньги и людей, в условиях дефицита госбюджета и застоя в налоговых дебатах, конечно, сказать сложно. Но именно для того мы и выбирали своих представителей в Рийгикогу, чтобы они замечали проблемы, обсуждали их и находили решения. Разумеется, бессмысленные обструкции и пустая шумиха процедур вотумов недоверия не делают оппозиции никакой чести. Или Хельме знают, где взять денег? Уж не Луиса ли Фри отправили их раздобыть?

На самом деле в Эстонии почти всегда были хорошие министры образования (за исключением, пожалуй, Майлис Репс), но беззубость нашей образовательной политики связана с тем, что правящие партии и другие члены правительственных кабинетов не позволяют им «проявить себя» и всегда готовы выстрелить какой-нибудь догмой финансовой политики или выступить с лукавым противопоставлением «либо учителя, либо полицейские» и т. д.

Почему профессиональные политики в Эстонии, считающей себя образованной страной, склонны почти всегда игнорировать образование, это тоже понятно – ведь возраст школьников не обеспечивает им избирательного права, а учителя – ну такие ответственные люди. Они настолько ответственны, что готовы практически в любой момент пожертвовать своими интересами или отложить их за горизонт. Но отныне так быть не должно.

На мой взгляд, у Кристины Каллас есть потенциал совершить прорыв. Если ей не позволят это сделать, то, конечно, в конце осени в правительстве останется только одна Каллас. Но и она в таком случае ненадолго.

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