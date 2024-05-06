МНЕНИЕ О доверии и недоверии Кристине Каллас сегодня

В прошлом году для зарплаты учителей, преподающих на эстонском языке в Ида-Вирумаа, был установлен небольшой коэффициент (аж 1,5, если я правильно помню), и это уже побудило многих школьных учителей снизить свою нагрузку в Таллинне и вместо этого начать давать уроки незнакомым русскоязычным детям.

На самом деле я, конечно, знаю и настоящих патриотов, которые самоотверженно испытывают свою нервную систему в русскоязычных школах и добиваются серьезных успехов (моя сестра Маре, например), но реальная цена этого труда, конечно, гораздо выше, чем коэффициент 1,5. И на самом деле Эстонская Республика не может особо рассчитывать на отдельных энтузиастов, эту битву необходимо выиграть в сентябре наступлением полными рядами.

Где взять для этого деньги и людей, в условиях дефицита госбюджета и застоя в налоговых дебатах, конечно, сказать сложно. Но именно для того мы и выбирали своих представителей в Рийгикогу, чтобы они замечали проблемы, обсуждали их и находили решения. Разумеется, бессмысленные обструкции и пустая шумиха процедур вотумов недоверия не делают оппозиции никакой чести. Или Хельме знают, где взять денег? Уж не Луиса ли Фри отправили их раздобыть?

На самом деле в Эстонии почти всегда были хорошие министры образования (за исключением, пожалуй, Майлис Репс), но беззубость нашей образовательной политики связана с тем, что правящие партии и другие члены правительственных кабинетов не позволяют им «проявить себя» и всегда готовы выстрелить какой-нибудь догмой финансовой политики или выступить с лукавым противопоставлением «либо учителя, либо полицейские» и т. д.

Почему профессиональные политики в Эстонии, считающей себя образованной страной, склонны почти всегда игнорировать образование, это тоже понятно – ведь возраст школьников не обеспечивает им избирательного права, а учителя – ну такие ответственные люди. Они настолько ответственны, что готовы практически в любой момент пожертвовать своими интересами или отложить их за горизонт. Но отныне так быть не должно.

На мой взгляд, у Кристины Каллас есть потенциал совершить прорыв. Если ей не позволят это сделать, то, конечно, в конце осени в правительстве останется только одна Каллас. Но и она в таком случае ненадолго.