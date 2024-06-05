Бастионы старого Таллинна Часть пятая: мрачные бункеры неформалов в светлом саду средневековой толстухи

На сайте Морского музея читаем, что некогда размеры оборонного вала перед Толстой Маргаритой впечатляли: толщина вала составляла 5 метров, а высота – 6,8 метра. Но заметьте, речь идет о насыпи не сбоку, а перед башней. В 1603–1609 годах на валу возвели два портала и подъемный мост. В 1640–1650 годах у северо-восточного края Толстой Маргариты был построен бастион Хорна.