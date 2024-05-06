Сегодня в 18:50 на 88-м километре шоссе Таллинн-Тарту в поселке Мяекюла произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту произошло серьезное ДТП. Один из водителей скончался на месте
По предварительным данным, водитель автомобиля KIA въехал в грузовик, двигавшийся по главной дороге.
В полиции подтвердили, что медикам не удалось спасти жизнь водителю легкового автомобиля и он скончался на месте.
Точные обстоятельства аварии уточняются, на месте работает полиция.