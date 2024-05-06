Целью встречи было обсуждение способов более сильной поддержки Украины и инвестирования в оборонную готовность Европы. Обсуждались также ожидания от саммита НАТО в Вашингтоне, будущее Евросоюза и масштабные инфраструктурные проекты.

На встрече Каллас поблагодарила Германию за помощь Украине и подчеркнула, что свободный мир должен собрать всю свою волю, чтобы противостоять российской агрессии.

«Решительная поддержка Украины со стороны Германии, особенно в области противовоздушной обороны, имеет решающее значение в это критическое время, как и недавние решения и усилия США и других союзников. Но наша цель должна быть не меньше, чем победа Украины. Это также имеет решающее значение для будущего Европы. Страны нашего региона это прекрасно понимают», - сказала Каллас.

Он добавил, что для поддержки Украины в долгосрочной перспективе и обеспечения собственной безопасности европейские страны должны увеличить свои инвестиции в оборону и стимулировать оборонную промышленность.

«На прошлой неделе правительство Эстонии поддержало мое предложение о создании фонда оборонной промышленности объемом 50 миллионов евро, который ускорил бы высокотехнологичное развитие этого сектора. Я надеюсь, что это станет хорошим примером и для других, и что активизация сотрудничества между оборонными предприятиями Эстонии и Германии также пойдет на пользу деятельности фонда, - сказала Каллас. - Нам также нужны совместные решения в Евросоюзе, например, Эстония предложила возможность использования оборонных облигаций».

На встрече было решено, что ЕС должен быстро принять решения, которые позволят использовать доходы от замороженных активов России для поддержки Украины. По словам премьер-министра Эстонии, необходимо также найти решение по использованию самих замороженных активов.

Премьер-министры стран Балтии и канцлер Германии также обсудили теневую войну России против демократических обществ. «Важно, чтобы мы как союзники по НАТО совместно выражали обеспокоенность этими вредоносными действиями и были готовы вместе с ними бороться. Мы должны дать понять Кремлю, что мы знаем об их методах; мы говорим о них публично, и эти действия должны иметь последствия», - заявила Каллас.

Стороны также обсудили региональные инфраструктурные проекты. Премьер-министр Эстонии выразила убеждение в том, что строительство трансграничных энергетических и транспортных связей должно поддерживаться долгосрочным бюджетом ЕС.