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Кристина Каллас: обсуждение вотума недоверия превратилось в дебаты с оппозицией

Ану Вийта-Неухаус
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Министр образования Кристина Каллас.
Министр образования Кристина Каллас. Фото: Madis Veltman / Postimees

Попытка выразить недоверие министру образования и науки Кристине Каллас (Ээсти 200), инициированная EKRE и Центристской партией, сегодня провалилась. «Честно говоря, для меня это были дебаты с оппозицией из пульта Рийгикогу. Мне понравилась эта дискуссия, потому что спустя долгое время мы снова смогли поговорить о содержательных вопросах - об электронных экзаменах, школьной сети», - сказала министр образования.

30 апреля Эстонская консервативная народная партия (EKRE) и Центристская партия инициировали вотум недоверия министру образования и науки Кристине Каллас, обвинив ее в неспособности разрешить накопившиеся в системе образования кризисы.

На сегодняшнем заседании парламента фракция партии «Отечество» заявила, что поддержвает вотум недоверия министру образования и науки Кристине Каллас. «У нас нет доверия как к министру образования и науки, так и к правительству Каи Каллас», - сказал председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу. Председатель фракции «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер добавил, что у государства нет целостного видения и политики в отношении школьной сети.

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