Кристина Каллас: обсуждение вотума недоверия превратилось в дебаты с оппозицией

Попытка выразить недоверие министру образования и науки Кристине Каллас (Ээсти 200), инициированная EKRE и Центристской партией, сегодня провалилась. «Честно говоря, для меня это были дебаты с оппозицией из пульта Рийгикогу. Мне понравилась эта дискуссия, потому что спустя долгое время мы снова смогли поговорить о содержательных вопросах - об электронных экзаменах, школьной сети», - сказала министр образования.