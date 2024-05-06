Директор магазина платила нанятому работнику пищевыми отходами

Перевод: Валерия Ермакова

В январе прошлого года Maxima Eesti OÜ со дня уволил руководительницу магазином с большим стажем, поскольку выяснилось, что она неофициально наняла на работу человека, которому платила продуктами, предназначенными для утилизации.

Она обратилась в суд

Директор не признала свою вину, хотя ей и были предоставлены доказательства того, как неизвестный человек достает из мусорного бака еду. Факт незаконной работы подтвердили и другие сотрудники магазина.

Дело дошло до суда, где бывший работодатель подтвердил, что деяние имело место и что руководительница действительно допустила к работе в магазине неквалифицированного человека и расплатилась с ним пищевыми отходами.

Утрата доверия Государственный суд постановил, что работодатель может расторгнуть трудовой договор, если действия работника вызвали недоверие, т.е. работник вел себя таким образом, что у клиента, потребителя или делового партнера возникло недоверие к нему. Источник: Решение Вируского уездного суда

Работодателю по видеозаписям удалось установить, что неизвестный мужчина проработал в магазине в общей сложности 27 дней: подбирал с улицы тележки для покупок, убирал территорию магазина, а также работал в самом магазине разнорабочим.

«Также было доказано, что неизвестный мужчина не случайно смог получить доступ к отходам магазина, а ему предоставили его сознательно, однако отходы 3-го класса не должны попадать в пищу человека», - заявил представитель Maxima в суде.