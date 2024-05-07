Цены на тепло снизятся? В Эстонии изучают возможности широкого внедрения геотермального отопления

Глава отдела полезных ископаемых Министерства климата Эне Юрьенс подтвердил радионовостям ERR, что государство начало изучать именно вертикальные геотермальные тепловые насосы, для которых бурят глубокие скважины.

«Мы уже даже реализовали первый пилотный проект - решение для многоквартирного дома в Тискре, где мы пробурили скважину глубиной 505 метров, установили U-образную трубу и некоторые датчики и теперь тестируем ее с системой отопления многоквартирного дома», - сказал Юрьенс.