Министерство климата изучает возможности для более широкого внедрения в стране геотермального отопления, что позволило бы значительно сократить расходы на отопление. Проблемным вопросом остается высокая стоимость системы и ее недостаточная изученность в условиях Эстонии, пишет Rus.ERR.
Цены на тепло снизятся? В Эстонии изучают возможности широкого внедрения геотермального отопления
Глава отдела полезных ископаемых Министерства климата Эне Юрьенс подтвердил радионовостям ERR, что государство начало изучать именно вертикальные геотермальные тепловые насосы, для которых бурят глубокие скважины.
«Мы уже даже реализовали первый пилотный проект - решение для многоквартирного дома в Тискре, где мы пробурили скважину глубиной 505 метров, установили U-образную трубу и некоторые датчики и теперь тестируем ее с системой отопления многоквартирного дома», - сказал Юрьенс.
Цель проекта - выяснить, в частности, целесообразную глубину скважин или наиболее целесообразный способ использования геотермальной энергии в Эстонии.