Банк LHV оштрафовали на 300 000 евро за нарушение санкций

Об этом сообщил сам LHV, отметив, что не согласен с таким решением и планирует оспорить его в суде.

Начатое Бюро данных по борьбе с отмыванием денег производство против банка касалось трех эпизодов. Два из них произошли в 2022, один - в 2023 году.

Детали инцидентов не разглашаются, но, как сообщил LHV, в 2022 году он, по мнению бюро, должен был лучше осуществлять меры комплексной проверки в отношении некой сделки или сделок, а в 2023 году своевременно не уведомил бюро о выявлении сделки, нарушившей финансовые санкции.