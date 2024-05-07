Война забрала жизнь спортсмена-олимпийца

Пелешенко выступал в весовой категории до 85 кг. На Олимпийских играх 2016 года в Рио де Жанейро штангист занял четвертое место. На чемпионате Европы 2015 года он также занял четвертое место. В 2016 и 2017 годах Пелешенко побеждал на чемпионатах Европы 2016 и 2017 годов.

В 2018 году он был дисквалифицирован на восемь лет за употребление допинга – в анализах спортсмена нашли следы диуретика хлорталидона.

Известно, что это первый олимпийский спортсмен, погибший в результате нападения России на Украину – Пелешенко пошел защищать родину в 2022 году.

«Война отбирает у нас лучших… Но герои не умирают», - сказал тренер по тяжелой атлетике и член правления Украинской ассоциации тяжелой атлетики Виктор Слободянюк.

В конце февраля Министерство спорта и молодежи сообщало, что за время полномасштабного российского вторжения погибли 443 украинских спортсмена и тренера, также были повреждены 502 спортивных объекта, писало информационное агентство «Интерфакс-Украина».

The Guardian отмечает, что смерть Пелешенко вызывает вопросы по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК). В декабре было объявлено, что российские спортсмены смогут выступать в качестве нейтральных спортсменов на парижской Олимпиаде. В МОК полагают, что предстоящим летом в Олимпийских играх примут участие как минимум 36 российских спортсменов, максимальное число может составить 54.