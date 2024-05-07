У клуба Йокича внезапно осложнилась ситуация

«Наггетс», впервые ставшие чемпионами НБА в прошлом году, вышли в плей-офф этого сезона одними из фаворитов, но во втором туре ситуация для них осложнилась. На домашней площадке они не справились с «Миннесота Тимбервулвз» и они проиграли в серии со счетом 0:2.

Если первая встреча на прошлой неделе была хотя бы равносильной, то вчера вечером «Тимбервулвз» вели настоящие разрушительные действия. Выиграв первую четверть со счетом 28:20, гости к концу первого тайма увеличили отрыв до 28 очков. В лучшем случае во втором тайме они лидировали с преимуществом в 32 очка и в итоге одержали победу со счетом 106:80 на фоне сильной защиты.

В очередной раз ярче всех играли Энтони Эдвардс и Карл-Энтони Таунс из «Тимбервулвз». Оба игрока набрали по 27 очков, а Таунс добавил 12 подборов. Лидер «Наггетс» Никола Йокич ограничился 16 очками, 16 подборами и восемью передачами при плохих бросках.

Следующие две игры полуфинала Западной конференции пройдут в Миннесоте. Первый матч начнется в ночь на субботу по эстонскому времени.