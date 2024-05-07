МНЕНИЕ Майские праздники, огороды и «Сталин воскрес!»

Так называемые «майские праздники» - лучшее время, чтобы понять Россию. Кажется, только в России они и остались - фактически две недели легитимного, а, главное, совершенно священного безделья: ведь там и день Победы, и Первомай, и очень часто - еще и Пасха (как в этом году). И кажется, что только в России в XXI веке наличие этих совершенно легальных государственных выходных все еще объясняется тем, что людям нужно сажать огороды. То есть, в поте лица добывать на земле хлеб свой насущный - вне зависимости от основной профессии.

Все эти праздники настолько же священные, насколько и бессмысленные, совершенно выхолощенные. И в этой священной выхолощенности и есть вся Россия.

Шум и размах

Например, Пасха. В сущности, главный христианский праздник. День победы жизни над смертью. 2 мая Всероссийский центр общественного мнения опубликовал результаты специального опроса о праздновании православной Пасхи в России; согласно этому опросу, Пасху собирались праздновать 96% граждан. То есть буквально все.

Со свойственной празднику религиозной обрядовостью - праздничным столом (64% опрошенных), гостями (44%), куличами и крашеными яйцами, предварительно освященными в церкви (28%). Пасху в России и правда празднуют так, как будто до этого все массово соблюдали Великий пост - шумно и с размахом.