И третий вариант. Если полиция получит постфактум какое-то сообщение с фотографией или еще что-то - разумеется, мы начнем производство. Здесь альтернативы нет, о запрещенной символике говорится уже много лет, и это недопустимо в нашей стране.

- В связи с ожидающимся большим потоком людей в районе Военного кладбища там будут вводиться ограничения только для движения автотранспорта? Для передвижения пешком все дороги там останутся открытыми?

- Об этом очень важно сказать, чтобы люди понимали, если кто соберется идти на кладбище. Остановка и парковка на кладбище будут запрещены с 6.00 и до 23.59. И я призываю тех, кто пойдет туда, обязательно следить за дорожными знаками. Там, возможно, будут стоять и временные знаки, за ними тоже нужно следить. И по возможности, конечно, на машинах туда не надо приезжать. Повторюсь, парковка там будет запрещена.

- В прошлом году перед 9 мая полиция сообщала, что штрафы за демонстрацию в публичном пространстве поддерживающей агрессию символики будут намного выше, чем были в 2022 году. Продолжится ли в этом году тенденция к увеличению штрафов?

- Статья, которая касается демонстрации символики и разжигания вражды, предусматривает штраф до 1200 евро или арест. Естественно, мы будем работать только в рамках этой суммы и возможности ареста. Иными словами, все остается точно так же, как было и в прошлом году.