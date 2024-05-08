По традиции 9 мая многие жители Эстонии отдают в публичном пространстве дань памяти погибшим во Второй мировой войне. Также по традиции полиция в этот день выходит на улицы городов Эстонии в усиленном составе, чтобы надлежащим образом обеспечить общественный порядок. О том, какие меры полиция намерена принимать завтра и как следует вести себя людям, чтобы не вступить ни в какие противоречия с законом, в студии Postimees рассказала подполковник полиции Елена Мирошниченко.
Подполковник полиции в канун 9 мая: георгиевская ленточка запрещена в Эстонии всегда, помните, в какой стране вы живете (2)
Выдержки из беседы:
- Полиция сообщила, что как и в предыдущие годы, 9 мая 2024 года тоже будет работать усиленным составом для обеспечения общественного порядка. Если говорить о Таллинне, то в каких районах города кроме окрестностей Военного кладбища, где стоит Бронзовый солдат, полиция считает необходимым сделать свое присутствие намного заметнее, чем в обычные дни?
- Действительно, полиция точно так же, как и в прошлом году, будет 9 мая работать на улицах в усиленном режиме. Наша задача та же, что и всегда: контролировать общественный порядок. Наша задача - предотвратить любые происшествия, любые проступки и преступления. И мы работаем на территории всего города. Конечно, мы будем на Военном кладбище, но мы мониторим весь город.
- Полиция сообщила, что 9 мая разрешено отдавать дань памяти погибшим, и если делать это корректно и соблюдать законы, никаких проблем не возникнет, однако полиция подчеркивает, что эти действия не должны использоваться для подстрекательства к ненависти. Какого рода поведение будет так интерпретироваться, при переходе за какую грань полиция будет проявлять нулевую толерантность к нарушителям порядка?
- Очень хороший вопрос. Мы говорим на эту тему уже много лет подряд. Я скажу сразу: полиция будет реагировать, если на кладбище придут люди с запрещенной символикой агрессора. Или если принесут цветы, украшенные, допустим, георгиевской ленточкой. Полиция будет реагировать сразу же, моментально. Мы будем разговаривать с людьми, и это будет, естественно, иметь последствия.
Также полиция обязательно будет реагировать на спонтанные митинги и собрания. Отдельно скажу, что с 8 по 10 мая решением префекта все собрания, в отношении которых полиция считает, что на них может быть использована символика агрессора, запрещены. Я призываю людей не собираться в большие компании и не разворачивать никакие лозунги. Не иметь с собой никакой запрещенной символики.
Я думаю, что уже много лет люди знают, что такое запрещенная символика агрессора. Это флаги, это георгиевская ленточка, это советские флаги, военная форма. Большая просьба от полиции: не брать ничего такого с собой, не надевать на себя и не провоцировать.
- Таким образом, можно твердо сказать, что даже если человек ведет себя спокойно, но к его одежде прикреплена георгиевская ленточка, никто из полиции в диалог с ним вступать не будет, как и призывать снять ленточку, а нарушителя сразу доставят в отделение?
- Георгиевская ленточка запрещена не только 9 мая. Она запрещена в любой день.
Теперь о том, как полиция будет реагировать на такого рода запрещенную символику. У нас есть три варианта.
Первый. Полиция может начать производство прямо на месте, попросить снять ленточку и оформить человека сразу же. Если же человек не будет сотрудничать с полицией, не поймет, чего мы хотим, то тогда второй вариант: естественно, нарушителя доставят в отделение полиции.
И третий вариант. Если полиция получит постфактум какое-то сообщение с фотографией или еще что-то - разумеется, мы начнем производство. Здесь альтернативы нет, о запрещенной символике говорится уже много лет, и это недопустимо в нашей стране.
- В связи с ожидающимся большим потоком людей в районе Военного кладбища там будут вводиться ограничения только для движения автотранспорта? Для передвижения пешком все дороги там останутся открытыми?
- Об этом очень важно сказать, чтобы люди понимали, если кто соберется идти на кладбище. Остановка и парковка на кладбище будут запрещены с 6.00 и до 23.59. И я призываю тех, кто пойдет туда, обязательно следить за дорожными знаками. Там, возможно, будут стоять и временные знаки, за ними тоже нужно следить. И по возможности, конечно, на машинах туда не надо приезжать. Повторюсь, парковка там будет запрещена.
- В прошлом году перед 9 мая полиция сообщала, что штрафы за демонстрацию в публичном пространстве поддерживающей агрессию символики будут намного выше, чем были в 2022 году. Продолжится ли в этом году тенденция к увеличению штрафов?
- Статья, которая касается демонстрации символики и разжигания вражды, предусматривает штраф до 1200 евро или арест. Естественно, мы будем работать только в рамках этой суммы и возможности ареста. Иными словами, все остается точно так же, как было и в прошлом году.
- Отдать дань памяти погибшим можно и без запрещенной символики, получала ли полиция ходатайства о проведении 9 мая законных публичных собраний? Если да, удовлетворены ли они?
- По состоянию на сегодняшний день ни одного собрания в Таллинне не разрешено. У полиции всегда есть право оценить все риски.
- В прошлом году представители полиции говорили, что активно мониторят ситуацию в социальных сетях, отслеживая возможные призывы и приготовления к потенциально провокационным акциям 9 мая. Наверное, подобная работа ведется и в этом году?
- Да, мы мониторим точно так же, как делали это в 2022-м и 2023 годах. И я могу сейчас сказать, что ситуация у нас стабильная и спокойная.
- Полиция Латвии отдельно напомнила о недопустимости мероприятий, ставящих под сомнение поддержку Украины. Актуально ли это и для Эстонии? Если кто-то решит заявить о своих взглядах через какие-то враждебные по отношению Украине высказывания или действия, полиция, наверное, не оставит это без внимания?
- Разжигание вражды - это проступок. Полиция в любом случае будет реагировать одинаково, и причина такого конфликта все равно ведь будет все та же самая. Так что полиция будет реагировать в любом случае.
- Можно ли сказать, что в фокусе особого внимания полиции 9 мая находятся Таллинн и крупнейшие города Ида-Вирумаа? В других регионах Эстонии потенциальных рисков несравненно меньше?
- Нет, все-таки сказать так нельзя, мы проводим мониторинг везде, по всей стране, по всей Эстонии. Вот несколько дней назад была, например, ситуация в Пярну. Так что ни в коем случае нельзя сказать, что мы следим только за Таллинном и Нарвой. Мы мониторим повсюду и проверяем все ситуации.
- Общеизвестно, что в Ивангороде для жителей Нарвы будет транслироваться из России концерт. Таллинн далеко от границы с Россией, но рассматривает ли полиция какие-то риски «операций влияния» со стороны РФ и в столице? Есть ли какой-то диалог у полиции с посольством России в целях исключения ненужных провокаций?
- Полиция мониторит и следит за всем, что происходит на территории Таллинна. Как и на территории всей Эстонии. Жители нашей страны переживать не должны. Полиция все контролирует, и, конечно, с российским посольством никакого сотрудничества у нас нет. Мы с ним не поддерживаем никакой связи на эту тему.
- Таким образом, можно быть уверенным, что у полиции достаточно ресурсов, чтобы адекватно отреагировать на любые внештатные ситуации 9 мая?
- Как я уже сказала, мы будем работать в усиленном режиме и в усиленном составе. Есть полицейские, которые работают на улице, есть полицейские, которые работают в кабинетах. Вся ситуация мониторится, переживать за это не надо, и сил у эстонской полиции хватит.
Но самое главное, что люди, которые все-таки решат выходить на улицы, они должны понимать, что они делают, они должны понимать, в какой стране они живут, они должны понимать, что никакой демонстрации запрещенной символики не должно быть и что никого нельзя провоцировать.
Все должно пройти мирно, и если кто-то хочет почтить память, то идите на кладбище, почтите память, но сделайте это уважительно, спокойно и красиво, не мешая при этом другим жителям Эстонии.
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