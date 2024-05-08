В студии Postimees подполковник полиции: что нужно сделать, чтобы 9 мая прошло спокойно?

- Полиция сообщила, что как и в предыдущие годы, 9 мая 2024 года полиция будет работать усиленным составом для обеспечения общественного порядка и предотвращения возможных правонарушений. Если говорить о Таллинне, в каких районах города кроме окрестностей Военного кладбища, где стоит Бронзовый солдат, полиция считает необходимым сделать свое присутствие намного заметнее, чем в обычные дни? Есть ли какие-то места повышенного риска, о которых полицейские чиновники могут сообщить открыто?

- Полиция сообщила о том, что 9 мая разрешено отдавать дань памяти погибшим во Второй мировой войне, и если делать это корректно и соблюдать законы, никаких проблем не возникнет, однако полиция подчеркивает, что эти действия не должны использоваться для подстрекательства к ненависти. Какого рода поведение будет так интерпретироваться, при переходе за какую грань полиция будет проявлять нулевую толерантность к нарушителям порядка?

- В прошлом году представители полиции прямо и открыто говорили, что активно мониторят ситуацию в социальных сетях, остлеживая возможные призывы и приготовления к потенциально провокационным акциям 9 мая. Наверное, подобная работа ведется и в этом году? На основании уже проведенного мониторинга можно ли сказать, что ситуация не более тревожная, чем, допустим, год назад?

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