Таллиннский университет открыл прием документов на магистерские программы обучения

Перевод: Павел Соболев

В настоящее время прием открыт на 44 эстоноязычные и 13 англоязычных программ обучения.

Подача дополнительных документов состоится 26 и 28 июня в Таллиннском университете и Хаапсалуском колледже. Это предусмотрено для тех кандидатов, которые не могут получить данные об образовании из государственных баз данных при подаче заявления через информационную систему SAIS. Именно они могут принести на место дополнительные документы.

Сканированные документы можно добавить в заявку через SAIS, и в этом случае не придется приносить документы самостоятельно. Однако 26 и 28 июня у всех желающих будет возможность подать заявление на месте.