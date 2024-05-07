Решение Рийгикогу объявить Московский патриархат сторонником российской агрессии правильное, вопрос теперь в том, что будет дальше и как на это отреагирует Эстонская православная церковь Московского патриарха (ЭПЦМП).
Колонка Postimees ⟩ Важный выбор
Перевод: Ольга Лебедева
В понедельник Рийгикогу 75 голосами «за» принял заявление, в котором объявил Московский патриархат организацией, поддерживающей российскую агрессию. В то же время Рийгикогу отметил, что заявления касается Московского патриархата как организации и органа управления, а не людей, следующих православным традициям. «Православные объединения и общины также должны оценить угрозу общественному порядку и своим членам от деятельности враждебного влияния, а также предпринять необходимые шаги для разрыва связей с Московским патриархатом. Конституционное право на свободу вероисповедания в Эстонской Республике должно быть сохранено с учетом прав и свобод всех проживающих здесь людей», - сказано в заявлении парламента.
Иными словами, Рийгикогу перебросил мяч на сторону ЭПЦМП. Мы видели, что ЭПЦМП не хочет дистанцироваться от Москвы. Проблема Московского патриархата имеет несколько измерений, но первое из них касается взаимоотношений между светским государством и религиозной организацией. Согласно Конституции, в Эстонии действует свобода вероисповедания, но тут стоит помнить, что свобода распространяется на организации, которые занимаются верой, а не оправданием империалистической политики.
Как в прошлом, так и в настоящем России мы находим множество примеров, когда вещи не называют своими именами. Сталинская Конституция 1936 года была названа Советским Союзом самой прогрессивной в мире, но мы знаем, что буква закона тогда не имела никакого значения. Точно так же российское пропагандистское издание «Спутник» изображало из себя прессу, а когда эстонские власти решили закрыть его, прозвучала критика по поводу ограничения свободы слова. Что с того, что «Спутник» - это не журналистика и Московский патриархат - это лишь внешне религиозная организация.
Колеблющейся ЭПЦМП следует обратить внимание на Украинскую православную церковь, которая освободилась от московских цепей и идет в ногу с украинским государством, борющимся за свое существование. Если правительство снова займется вопросом ЭПЦМП, оно может положиться на заявление Рийгикогу, и тогда ЭПЦМП будет все труднее увиливать.
Однако в контексте свободы вероисповедания вопрос принципиален, то есть каждый человек свободен в своем выборе. Свободу вероисповедания не следует путать с лояльностью руководству организации, оправдывающей убийства и впавшей в ересь. Когда речь идет о том, что заявление Рийгикогу оскорбляет религиозные чувства людей, принадлежащих к русскому православию, следует задаться вопросом, а не задевает ли их чувства восхваление убийства украинцев. Разве не должен каждый религиозный человек задуматься о своем членстве в организации, которая оправдывает убийства? И стоит учесть, что если в России действительно сложно сделать такой выбор из-за страха репрессий, то в Эстонии с этим гораздо проще.