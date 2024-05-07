Колонка Postimees Важный выбор

Перевод: Ольга Лебедева

В понедельник Рийгикогу 75 голосами «за» принял заявление, в котором объявил Московский патриархат организацией, поддерживающей российскую агрессию. В то же время Рийгикогу отметил, что заявления касается Московского патриархата как организации и органа управления, а не людей, следующих православным традициям. «Православные объединения и общины также должны оценить угрозу общественному порядку и своим членам от деятельности враждебного влияния, а также предпринять необходимые шаги для разрыва связей с Московским патриархатом. Конституционное право на свободу вероисповедания в Эстонской Республике должно быть сохранено с учетом прав и свобод всех проживающих здесь людей», - сказано в заявлении парламента.

Иными словами, Рийгикогу перебросил мяч на сторону ЭПЦМП. Мы видели, что ЭПЦМП не хочет дистанцироваться от Москвы. Проблема Московского патриархата имеет несколько измерений, но первое из них касается взаимоотношений между светским государством и религиозной организацией. Согласно Конституции, в Эстонии действует свобода вероисповедания, но тут стоит помнить, что свобода распространяется на организации, которые занимаются верой, а не оправданием империалистической политики.