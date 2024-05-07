Бывший министр труда Финляндии побывала в России на пропагандистском семинаре

Перевод: Павел Соболев

Апрельская конференция была организована в Калининграде в ознаменование 300-летия со дня рождения философа Иммануила Канта, но в результате совместного расследования нескольких скандинавских и балтийских СМИ выяснилось, что это мероприятие было частью усилий российского правительства по оправданию войны против Украины и ослаблению духа поддержки НАТО в Балтийском регионе, сообщает Expressen.

По данным издания, Кронберг присутствовала на конференции с разрешения своего нынешнего начальника Дэна Смита, директора Стокгольмского международного института исследования проблем мира, при этом Смит утверждал, что Кронберг приняла решение посетить мероприятие сама и не представляла работодателя. Смит, однако, также сказал изданию Expressen, что участие в такой конференции полезно для поддержания связей в трудные времена.

"Fredsforskaren Tarja Cronberg från det svenska institutet Sipri reste till Kaliningrad på ryska statens bekostnad för att delta i en konferens."



För ca två veckor sedan, alltså herregud 🤦🏻‍♂️https://t.co/MR574zSwtK — Hans Jönsson 🇺🇦🇸🇪 (@HansDiabethics) May 6, 2024

Кронберг также принимала участие в конференции в Москве в ноябре прошлого года. По данным издания, там она говорила о необходимости создания зоны, свободной от ядерного оружия, в странах Северной Европы.

София Вирта, нынешний председатель финской Партии зеленых, написала в соцсетях, что партия не была осведомлена о деятельности экс-лидера. «Позиция Партии зеленых ясна: Россия - террористическая страна, сообщениям Путина не должно предоставляться никакого места и никто не должен принимать участие в этих событиях. Украину надо поддерживать, не идя на компромиссы», - сказала Вирта.

80-летняя ныне Кронберг была депутатом финского парламента от Партии зеленых в 2003-2007 годах, а в 2005-2009 годах возглавляла партию. Она также занимал должность министра труда в 2007-2009 годах, была депутатом Европарламента в 2011-2014 годах. С 2015 года она работает в Стокгольмском институте исследований проблем мира.