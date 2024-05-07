Государство подставит плечо ухаживающим за близкими людьми

Новый законопроект продолжит реформу сферы ухода и сокращение нагрузки на людей, ухаживающих за близкими.

Председатель комиссии Ынне Пиллак пояснила, что поправки к закону создают услугу дневного и недельного ухода для людей с тяжелыми психическими и умственными расстройствами, которые нуждаются в активной помощи, но могут часть времени жить дома со своими близкими.

«Эта услуга необходима людям, чьи работающие родственники не могут оставить их одних дома на протяжении дня. Как детей отводят в детский сад, так и этих клиентов, которые могут быть опасны для себя или окружающей среды, на день или, в зависимости от ситуации, на неделю отвозят в центр по уходу», – пояснила Пиллак.

По словам заместителя председателя комиссии Рийны Солман, многие уже давно ждут такую услугу. «Сокращение нагрузки на людей, ухаживающих за близкими, идет непозволительно медленно, но каждый шаг в поддержку этих замечательных родителей – это шаг в верном направлении. От всего сердца надеюсь, что прояснение регулирования поможет хоть немного облегчить жизнь людей с интеллектуальными нарушениями и их попечителей», – сказала Солман.

Целевая группа услуги – люди со средним, тяжелым или глубоким недугом, а также с иным уточненным или не уточненным интеллектуальным нарушением, имеющие высокую потребность в уходе.