Комиссия по социальным делам утвердила законопроект, сокращающий нагрузку на ухаживающих за близкими людей, сообщила во вторник пресс-служба Рийгикогу
Государство подставит плечо ухаживающим за близкими людьми
Новый законопроект продолжит реформу сферы ухода и сокращение нагрузки на людей, ухаживающих за близкими.
Председатель комиссии Ынне Пиллак пояснила, что поправки к закону создают услугу дневного и недельного ухода для людей с тяжелыми психическими и умственными расстройствами, которые нуждаются в активной помощи, но могут часть времени жить дома со своими близкими.
«Эта услуга необходима людям, чьи работающие родственники не могут оставить их одних дома на протяжении дня. Как детей отводят в детский сад, так и этих клиентов, которые могут быть опасны для себя или окружающей среды, на день или, в зависимости от ситуации, на неделю отвозят в центр по уходу», – пояснила Пиллак.
По словам заместителя председателя комиссии Рийны Солман, многие уже давно ждут такую услугу. «Сокращение нагрузки на людей, ухаживающих за близкими, идет непозволительно медленно, но каждый шаг в поддержку этих замечательных родителей – это шаг в верном направлении. От всего сердца надеюсь, что прояснение регулирования поможет хоть немного облегчить жизнь людей с интеллектуальными нарушениями и их попечителей», – сказала Солман.
Целевая группа услуги – люди со средним, тяжелым или глубоким недугом, а также с иным уточненным или не уточненным интеллектуальным нарушением, имеющие высокую потребность в уходе.
До сих пор эта целевая группа использовала услугу помощи в быту. Однако целевая группа этой услуги – люди, нуждающиеся в незначительной помощи, и услуга организована скорее с целью помочь человеку самостоятельно выполнять все необходимые задачи. Ввиду этого возникла необходимость создать регулирование услуги, оказываемой людям, нуждающимся в существенной помощи.
В течение месяца человек может воспользоваться услугой дневного или недельного ухода на протяжении не более чем 23 суток. Люди, нуждающиеся в помощи в течение менее, чем 10 дней в месяц, в дальнейшем получат подходящее им индивидуально решение из числа специальных попечительских услуг или услуг, предлагаемых местным самоуправлением.
На заседании также обсудили зарплаты сиделок. Со стороны министерства прозвучало утверждение, что при составлении законопроекта была найдена возможность уже с этого года скорректировать компоненты цены услуги, в том числе и компонент зарплаты.
Министр отметила, что работников все время не хватает, но влияние реформы общего ухода на текучку кадров все же было ниже, чем опасались.
В заседании приняла участие министр социальной защиты Сигне Рийсало.
Комиссия по социальным делам внесла предложение включить первое чтение проекта закона о внесении изменений в Закон о социальном обеспечении и в другие законы (специальные попечительские услуги и изменение адреса места жительства) в повестку дня заседания Рийгикогу 15 мая и завершить первое чтение.