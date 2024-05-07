Вчера в социальных сетях стало распространяться короткое видео, на котором запечатлено, как из отеля, расположенного в Таллинне на улице Лаэва, на каталке вывозят покрытое белой простыней тело.
В таллиннском отеле обнаружен мертвый человек
В описании к видео говорилось, что увозят умершего человека.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельд подтвердила, что 6 мая в 14:45 в номере таллиннского отеля действительно было найдено тело 76-летнего мужчины.
«Признаков насилия обнаружено не было. Причина смерти будет установлена в ходе вскрытия», - добавила она.
Rus.Postimees выражает соболезнования родным и близким покойного.