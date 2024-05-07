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В таллиннском отеле обнаружен мертвый человек

rus.postimees.ee
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Свеча.
Свеча. Фото: Akifere/ Shutterstock

Вчера в социальных сетях стало распространяться короткое видео, на котором запечатлено, как из отеля, расположенного в Таллинне на улице Лаэва, на каталке вывозят покрытое белой простыней тело.

В описании к видео говорилось, что увозят умершего человека.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельд подтвердила, что 6 мая в 14:45 в номере таллиннского отеля действительно было найдено тело 76-летнего мужчины.

«Признаков насилия обнаружено не было. Причина смерти будет установлена в ходе вскрытия», - добавила она.

Rus.Postimees выражает соболезнования родным и близким покойного.

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