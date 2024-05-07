Решено: на выборах разрешат голосовать с помощью мобильного телефона и Smart-ID

Это предусматривают законодательные поправки, которые во вторник, 7 мая, в третьем заключительном чтении принял Рийгикогу.

Инициированный правительством законопроект о внесении изменений в Закон о выборах в Рийгикогу и в другие законы поддержали 57 депутатов, 27 были против.

Поправки, которые позволят использовать Smart-ID и голосовать посредством мобильного телефона, по планам вступят в силу в октябре.

Таким образом, на выборах в Европейский парламент в июне этими возможностями воспользоваться будет невозможно.

Согласно законопроекту, за Республиканской избирательной комиссией сохранится право своим решением устанавливать технические требования к электронному голосованию, так как организация электронного голосования может со временем измениться.