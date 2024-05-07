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Каллас об объявленных Россией учениях ядерных сил: мы должны понять, почему они угрожают (1)

BNS
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Gints Ivuskans

В понедельник премьер-министры стран Балтии и канцлер Германии осудили намерения России провести учения с тактическом ядерном оружием.

«Можем ли мы быть уверены, что РФ не воспользуются им? Нет, не можем, потому что они и раньше делали много сумасшедших вещей, - заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на совместной пресс-конференции премьер-министров четырех стран в Риге. - Но мы должны понять, почему они угрожают: они пытаются заставить нас отказаться от решений, которые мы в противном случае приняли бы. Я думаю, нам не следует поддаваться этому».

В понедельник Россия объявила, что проведет учения с отработкой «вопросов применения нестратегического ядерного оружия» (его также называют тактическим) с участием своего военно-морского флота и войск, дислоцированных вблизи Украины.

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