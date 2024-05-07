«Можем ли мы быть уверены, что РФ не воспользуются им? Нет, не можем, потому что они и раньше делали много сумасшедших вещей, - заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на совместной пресс-конференции премьер-министров четырех стран в Риге. - Но мы должны понять, почему они угрожают: они пытаются заставить нас отказаться от решений, которые мы в противном случае приняли бы. Я думаю, нам не следует поддаваться этому».