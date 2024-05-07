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Видео Недовольный водитель устроил потасовку с дорожным рабочим

Вейки Ояперв
, журналист
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Конфликт между водителем и дорожным рабочим.
Конфликт между водителем и дорожным рабочим. Фото: Lugeja video

Около десяти часов вечера в понедельник на только что отремонтированной улице Аардла в тартуском районе Ропка между водителем и регулировщиком дорожного движения произошла перепалка, участники которой не ограничились словесной перебранкой.

Асфальтирование улицы Аардла началось вчера в восемь часов вечера. Бригада из компании AS Tref, работающей на этой улице, перекрыла одну полосу и перенаправляла движение в объезд, чтобы провести асфальтирование.

Конфликт разгорелся, когда регулировщик движения компании Tref решил призвать к порядку водителя, который превысил скорость в зоне дорожных работ.

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