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Виктория Ладынская-Кубитс Многие избиратели не различают, кто подсадная утка, а кто настоящий кандидат

Виктория Ладынская-Кубитс
, колумнист («Отечество»)
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Фото к статье носит иллюстративный характер.
Фото к статье носит иллюстративный характер. Фото: Margus Ansu / Postimees
  • Есть очень простая причина, по которой появляется подсадная утка – командная игра
  • Без подсадной утки на выборах может пролететь весь список кандидатов

Пришло время выборов в Европарламент. Выборы традиционно сопровождаются одним и тем же вопросом - «почему в списках оказываются подсадные утки?», пишет колумнист Виктория Ладынская-Кубитс.

Как человек, имеющий опыт участия в выборах в Рийгикогу, местные самоуправления, Европарламент и внутрипартийных, я попытаюсь объяснить взгляд политика на выборы.

Тех кандидатов, которые после избрания не отказываются от своей нынешней должности, будь то министр или депутат, в избирательных списках называют подсадными утками. Другими словами, они призывают вас проголосовать, но, избирая их, на самом деле вы помогаете другому кандидату, который при помощи подсадной утки устремится на новую политическую работу.

В 2017 году в Свободной партии подняли этот вопрос, правда, прежде всего в контексте выборов в местные самоуправления, и перед Рийгикогу жарили утку на гриле. Идея заключалась в том, чтобы установить «принцип несовместимости мандатов», что означало бы конец выдвижения кандидатур министров на выборах в качестве подсадных уток, а члены Рийгикогу больше не могли бы одновременно быть членами собрания в местных самоуправлениях, поскольку в случае избрания они должны были бы немедленно отказаться от своей прежней должности. Кто сейчас помнит эту яркую кампанию? Свободной партии больше не существует, но жареные подсадные утки по-прежнему приносят голоса.

В цикле от выборов к выборам

Как обычный человек организует график своей жизни: либо с 1 января по 31 декабря, либо по школьным каникулам ребенка; от летнего отпуска до летнего отпуска, или в соответствии со сроками выполнения рабочих проектов; или, может быть, если он предприниматель на основании сроков уплаты налогов? Политик живет в цикле «от выборов до выборов».

Все выборы на самом деле связаны между собой, связаны их результаты, связаны их ключевые фигуры

Если посмотреть на календарь глазами политика, то уже на пороге выборы в Европарламент, относительно скоро выборы в органы местного самоуправления, не за горами и выборы в Рийгикогу, а между ними обязательно проходят и внутрипартийные выборы. У каждых выборов свои цели и задачи и, понятное дело, полученный мандат имеет свои функции. Но для политика это все равно выборы: по шкале «нравишься/не нравишься». К выборам необходимо достичь наилучшей формы, и эта форма обычно отражается в рейтинге. That's it: график жизни политика – это полоса препятствий, составленная из выборов.

При таком раскладе, конечно, постепенно накапливаются актуальные вопросы и спорные моменты, которые ждут своего разрешения на выборах, и наоборот – болезненные вопросы «ну как же мы сделаем это сейчас, перед выборами?» откладываются в долгий ящик. Отсюда и ответ, почему, например, переход на эстоноязычное образование не мог состояться в течение тридцати лет.

Особенности выборов

Все выборы на самом деле связаны между собой, связаны их результаты, связаны их ключевые фигуры. Если оставить в стороне наиболее возвышенные цели – представлять избирателей, решать наиболее острые проблемы общества, защищать мировоззрение, – то на политическом языке выборы подразделяются следующим образом. Выборы в местное самоуправление – отборочный тур, выборы в Европарламент – лига чемпионов, Рийгикогу – главный старт, внутренние выборы партии – борьба в грязи.

Вы не измазались сильно в борьбе в грязи, прошли отборочный тур с хорошим промежуточным результатом, ваша поддержка помогла в Лиге чемпионов... Вы готовы к главному старту – выборам в Рийгикогу. (Оставим в стороне допинг, то есть, выражаясь политическим языком, звезд, которых перед выборами включаются в список как новичков). При составлении списков кандидатов решающее значение в калейдоскопе выборов имеют отраженные в нем достижения того или иного члена партии.

Но все же, что с подсадными утками?!

Есть очень простая причина, по которой появляется подсадная утка – командная игра. Все-таки партия – это как спортивная команда, в которой чрезвычайно важен принцип сплоченности. Добавляя свое имя, закаленное на предыдущих выборах, в список кандидатов, ты приносишь команде голоса, помогаешь партии добиться результатов, чтобы человек из вашей команды мог получить важную для партии должность. В случае с выборами в Европарламент, когда на кону стоит очень ограниченное количество мест, которые будут поделены между всеми партиями, самым главным является командная работа, то есть сильный список. Без подсадных политических уток можно просто вообще пролететь.

Так в список попадают, например, министры, которые, скорее всего, не откажутся от своего министерского поста в пользу мандата в Европарламенте.

К сожалению или к счастью, для многих избирателей действительно нет разницы, кто настоящий кандидат, а кто подсадная утка

Вот и другая сторона медали, зачем нужно участвовать в выборах самой политической утке. Ведь выдвижение кандидатуры – это дополнительная нагрузка, плюс критика, что ты хромой как утка, плюс всякие дебаты. Причина кроется в уже упомянутой жизни политика в ритме избирательного цикла. Политику нужны выборы, чтобы не потерять свою лучшую форму, заново пропиариться, проверить свои промежуточные результаты, проявить активность в политике – все это позволяет увеличить свой капитал.

Для политика баллотироваться снова и снова – это часть его работы, ее неотъемлемая часть. Если это больше не обеспечивает голосов избирателей, возможность претворять в жизнь свою политическую повестку и содержание также снижается. И именно поэтому он баллотируется даже тогда, когда задача вовсе не в том, чтобы оказаться избранным.

Что же остается избирателям?

К сожалению или к счастью, для многих избирателей действительно нет разницы, кто настоящий кандидат, а кто подсадная утка, они не могут разобраться, кто будет избран из этого списка, если проголосовать за того или иного кандидата. Есть ли в этом проблема?

Иногда да, потому что избиратель путает разные выборы, будь то выборы в местное самоуправление, в Рийгикогу или вовсе в Европарламент – лица на плакатах одни и те же. Я хорошо помню вопрос, услышанный в избирательной палатке во время предвыборной кампании: «Мы вас все время выбираем, но вы сами-то знаете, кем хотите стать: депутатом, мэром или, командовать из Европы?»

Конечно, на это можно посмотреть и с более обнадеживающей точки зрения. Следите за понравившимся кандидатом, за тем, какова его траектория, и не стесняйтесь спросить его напрямую (у нас маленькая страна, поймать своего кандидата, на самом деле, не проблема): на какую должность он сориентирован, для чего ему нужна ваша поддержка?

Потому что может быть и так в контексте выборов в Европарламент, когда за одного и того же человека можно проголосовать из любого уголка Эстонии (это не относится к другим выборам, где кандидаты связаны с конкретными округами), и партия, и сам политик оценивают, каков его общий потенциал, насколько его личность привлекательна для жителей Эстонии. А если так, то каждый голос действительно имеет значение.

Потому что все остальное в политике меркнет, если у кандидата нет голосов. Утка может родиться и действовать на нынешних выборах, но ее настоящая цель – следующие выборы.

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