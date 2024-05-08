Виктория Ладынская-Кубитс Многие избиратели не различают, кто подсадная утка, а кто настоящий кандидат

Вот и другая сторона медали, зачем нужно участвовать в выборах самой политической утке. Ведь выдвижение кандидатуры – это дополнительная нагрузка, плюс критика, что ты хромой как утка, плюс всякие дебаты. Причина кроется в уже упомянутой жизни политика в ритме избирательного цикла. Политику нужны выборы, чтобы не потерять свою лучшую форму, заново пропиариться, проверить свои промежуточные результаты, проявить активность в политике – все это позволяет увеличить свой капитал.

Для политика баллотироваться снова и снова – это часть его работы, ее неотъемлемая часть. Если это больше не обеспечивает голосов избирателей, возможность претворять в жизнь свою политическую повестку и содержание также снижается. И именно поэтому он баллотируется даже тогда, когда задача вовсе не в том, чтобы оказаться избранным.

Что же остается избирателям?

К сожалению или к счастью, для многих избирателей действительно нет разницы, кто настоящий кандидат, а кто подсадная утка, они не могут разобраться, кто будет избран из этого списка, если проголосовать за того или иного кандидата. Есть ли в этом проблема?