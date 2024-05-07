РАЙНЕР САКС Встревоженный Путин снова взялся за ядерный шантаж

Реакция представителя Совета безопасности США Джона Кирби была вполне адекватной. По его словам, Россия может избежать потерь в рядах своих вооруженных сил из-за западного оружия, если выведет свои войска из Украины. По данным разведок США и Украины, Россия никуда не начинала перебрасывать свое ядерное оружие.

Визит Си Цзиньпина во Францию ​​завершился без сенсации

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил СМИ, что Китай не будет передавать России летальное оружие. Из сообщений его китайского коллеги Си Цзиньпина вновь можно было прочитать, что он не поддерживает ни один формат мирной конференции, организованный без участия России.

Китай также довольно вяло заявил, что попросит все противоборствующие стороны в разных частях мира приостановить боевые действия на время Олимпийских игр. В целом можно сказать, что в настоящее время заметных изменений в позиции Китая не происходит.

Украинские атаки

Вчера появилась более конкретная информация, подтверждающая, что целью ракет ATACMS, выпущенных с территории Украины по Крыму, были пусковые установки и склады ракет «Искандер». Подтвердит точность этой информации ближайшее будущее: если в ближайшие месяцы Одесса не подвергнется ракетным ударам, значит, цель была успешно уничтожена. Учитывая важность Крыма, Россия должна привезти туда новые пусковые установки и ракеты. В нынешней ситуации можно ожидать, что это займет от месяца до двух.