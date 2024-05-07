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РАЙНЕР САКС Встревоженный Путин снова взялся за ядерный шантаж

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Mihkel Maripuu
  • Вчера украинские морские беспилотники поразили в Крыму патрульный корабль РФ
  • До недавнего времени российский лидер был убежден, что украинские войска будут вынуждены отступить
  • Увеличение военной помощи Украине поставило под сомнение эту точку зрения

В последние дни Франция возобновила информационное давление по поводу возможного размещения своих войск в Украине. И хотя, например, министерства обороны Великобритании и Италии исключили такую ​​возможность для своих сил, сообщения Франции последовательны и тревожны для России, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Довольно схожую позицию занял представитель демократов в Палате представителей Конгресса США. Кроме того, Испания сообщила, что поставила Украине ракеты Patriot, а Нидерланды заявили, что осенью начнут поставлять в Украину истребители F-16. Как известно, Великобритания обещала поставить Украине большее количество ракет Storm Shadow и принципиально не ограничивает Украину в их использовании для ударов по целям на территории России.

Россия оказалась под довольно сильным стратегическим давлением, и Владимир Путин решил снова начать шантажировать мир ядерным оружием. Сначала было приказано провести у украинской границы учения с тактическим ядерным оружием. Во-вторых, МИД России заявил, что самолеты F-16 рассматриваются в Украине как носители ядерного оружия.

Ранее представители России неоднократно заявляли, что истребители F-16 ничего не смогут изменить в ситуации на Украине. Нынешний ядерный шантаж определенно направлен на союзников Украины. Такая модель поведения в первую очередь выражает потерю уверенности российского руководства в успехе своей армии.

До недавнего времени российский лидер был убежден, что украинские войска будут вынуждены отступить, но увеличение военной помощи Украине поставило под сомнение эту перспективу. У Путина уже на несколько меньше причин проявлять агрессию. Украина снова нанесла удары по крупным целям в тылу России, и это серьезно ослабляет возможности России по стратегическому сдерживанию.

Скоро состоится церемония очередной инаугурации президента, и Путину определенно хочется выглядеть сильным в этот момент. Кроме того, он может попытаться создать более подходящий информационный фон для визита председателя КНР в Европу.

Реакция представителя Совета безопасности США Джона Кирби была вполне адекватной. По его словам, Россия может избежать потерь в рядах своих вооруженных сил из-за западного оружия, если выведет свои войска из Украины. По данным разведок США и Украины, Россия никуда не начинала перебрасывать свое ядерное оружие.

Визит Си Цзиньпина во Францию ​​завершился без сенсации

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил СМИ, что Китай не будет передавать России летальное оружие. Из сообщений его китайского коллеги Си Цзиньпина вновь можно было прочитать, что он не поддерживает ни один формат мирной конференции, организованный без участия России.

Китай также довольно вяло заявил, что попросит все противоборствующие стороны в разных частях мира приостановить боевые действия на время Олимпийских игр. В целом можно сказать, что в настоящее время заметных изменений в позиции Китая не происходит.

Украинские атаки

Вчера появилась более конкретная информация, подтверждающая, что целью ракет ATACMS, выпущенных с территории Украины по Крыму, были пусковые установки и склады ракет «Искандер». Подтвердит точность этой информации ближайшее будущее: если в ближайшие месяцы Одесса не подвергнется ракетным ударам, значит, цель была успешно уничтожена. Учитывая важность Крыма, Россия должна привезти туда новые пусковые установки и ракеты. В нынешней ситуации можно ожидать, что это займет от месяца до двух.

Вчера украинские морские беспилотники поразили российский патрульный корабль класса «Мангуст» в Крыму. Можно предположить, что основной задачей этого корабля было наблюдение за движением украинских морских дронов. Вчера в российских социальных сетях распространилась информация о том, что армия потеряла один штурмовик Су-34. Информацию о потере можно считать достоверной, но о ее причинах данных нет. Украина никак не прокомментировала это событие.

Российская армия продолжала очень интенсивные атаки на фронтах.

В районе Сватово и Северодонецка продолжаются ожесточенные попытки наступления российской армии на Купянск. В районах Лимана и Северска атаки скромнее и успеха не приносят. На передней линии изменений нет.

В районе Бахмута российские части продолжали безуспешные атаки по всем направлениям.

Атаки российской армии западнее и севернее Авдеевки были особенно агрессивными. Вчера российские части не смогли там продвинуться. Южнее атаки российских войск были осторожнее и ситуация осталась прежней.

На южном фронте продолжаются атаки в районе Старомайорска и Работино. Они не принесли существенных изменений. На восточном берегу Днепра российские части вели себя относительно пассивно и предпринимали отдельные попытки атак, которые можно назвать разведывательными боями.

ФСБ возбудила еще одно уголовное дело в Минобороны, на этот раз снова против заместителя министра Сергея Шойгу - Сергея Криворучко. Хотя основанием для подозрений здесь является хищение, конкретные эпизоды, вероятно, не являются реальным поводом для возбуждения уголовных дел. Было бы очень странно, если бы мишенью этих событий не стал министр обороны Шойгу. Но и другие министры обязательно будут заменены.

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